Osmaneli'den Yalova'ya Veda Ziyareti

Osmaneli'den Yalova'ya Veda Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ve Okul Müdürü Süheyla Gül Korkut, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin olmalarının ardından Kaymakam Abdüssamed Kılıç'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde görev yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ile Okul Müdürü Süheyla Gül Korkut, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin olmalarının ardından Kaymakam Abdüssamed Kılıç'a veda ziyaretinde bulundu.

Osmaneli Kaymakamlığı'nda gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Kılıç, başarılı yöneticilere yeni görevlerinde başarılar diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür eden Kaymakam, eğitim alanında yürüttükleri faaliyetlerin ilçenin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Murat Ersin Korkut ve Süheyla Gül Korkut ise Kaymakam Kılıç'a nazik karşılaması ve destekleri için teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.