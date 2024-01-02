Osmaneli'de resmi kurum binaları deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde resmi kurum binaları deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı.

Osmaneli'nde bulunan ve ihtiyaçlar doğrultusunda 100 kişilik 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrenci yurdu, Balaban İlkokulu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi birçok yer deprem yönetmeliğine uygun şekilde yeniden yapıldı. 75. Yıl Anadolu Lisesi binası güçlendirildi. Osmaneli İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu binaları ise yakında kullanıma açılacak.

"Resmi kurumları deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılandırdık, binalarımızı güçlendirdik"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, her alanda hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Eğitim alanındaki yatırımlarımız her alanda devam ediyor. Depreme karşı hassas olmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz. Temelimizi sağlamlaştırmalıyız. Bunun içinde resmi kurumları deprem yönetmeliğine göre yeniden yapılandırdık, binalarımızı güçlendirdik" ifadelerini kullandı. - BİLECİK