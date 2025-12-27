Osmaneli'nde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Osmaneli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın başkanlığında, ilçede görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerinin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kurumların yürüttüğü mevcut çalışmalar, hizmetler ve projeler kapsamlı şekilde ele alındı. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapılırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerekli planlamalar da görüşüldü.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, "Kamu hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması önceliğimizdir. Bu doğrultuda kurumlarımız arasında güçlü bir iş birliği ve koordinasyon sağlamak için düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK