Oruçoğlu Termal Otel, TripAdvisor Ödülü ile Taçlandı

Türkiye'nin termal turizm alanındaki öncü tesislerinden Oruçoğlu Termal Otel, kullanıcı deneyimlerine dayalı değerlendirmelerle şekillenen TripAdvisor platformunda ödüle layık görüldü.

Otel, aldığı bu uluslararası ödülle birlikte hem hizmet kalitesini belgeledi hem de bölge turizmine olan katkısını bir kez daha ortaya koydu. 1992 yılından bu yana hizmet veren Oruçoğlu Termal Otel, Afyonkarahisar'ın doğal zenginlikleriyle bütünleşmiş yapısı, geniş hizmet alanı ve konukseverlik anlayışıyla yıllardır yerli ve yabancı misafirlerin tercihleri arasında yer alıyor. TripAdvisor platformunda kullanıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verilen bu ödül, tesisin temizlik, konfor, yemek kalitesi ve genel memnuniyet gibi başlıklarda yüksek puanlar almasıyla elde edildi.

Oruçoğlu Termal Otel, şifalı özellikleriyle bilinen termal kaynak suyunu, modern tesis altyapısıyla birleştirerek konuklarına hem dinlendirici hem de sağlıklı bir tatil ortamı sunuyor. Tesisin termal suyu; romatizmal rahatsızlıklar, eklem ağrıları ve cilt problemleri gibi çeşitli sağlık sorunlarına destekleyici özellikler taşıyor. 7/24 sabit sıcaklıkta sunulan termal havuzlar, her yaş grubundan ziyaretçiye yıl boyunca hizmet veriyor.

"Oruçoğlu Termal Otel her yaştan misafire hitap eden yapısıyla öne çıkıyor"

SPA ve wellness imkanları ile öne çıkan otelde; geleneksel Türk hamamı, buhar odası, masaj uygulamaları ve cilt bakımı hizmetleri misafirler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu imkanlar hem fiziksel hem de ruhsal rahatlama arayan konukların dinlenmesini sağlıyor.

Tesis, aile tatilleri için de özel olarak tasarlanmış. Kadınlara özel havuzlar, aile banyoları, çocuk havuzları ve oyun alanları sayesinde her yaştan misafire hitap eden yapısıyla öne çıkıyor. TripAdvisor üzerindeki değerlendirmelerde özellikle çocuklu ailelerin bu hizmetlerden memnuniyetle bahsettiği görülüyor.

"Tesis sağlık turizmine de katkı sunuyor"

Afyonkarahisar şehir merkezine yakın konumuyla da avantaj sağlayan Oruçoğlu Termal Otel, hem kısa süreli kaçamaklar hem de uzun süreli konaklamalar için tercih ediliyor. Sağlık turizmine katkı sunan tesis, iç pazarın yanı sıra yurt dışından gelen konuklara da hizmet vererek bölgenin uluslararası tanınırlığına destek oluyor.

Tesisin elde ettiği TripAdvisor ödülü, doğrudan kullanıcı deneyimlerine dayalı olması nedeniyle turizm sektöründe önemli bir yere sahip. Bu başarı, Oruçoğlu Termal Otel'in misafirlerine sunduğu istikrarlı kalite anlayışını ve konuk odaklı hizmet yaklaşımını da ortaya koyuyor. - AFYONKARAHİSAR