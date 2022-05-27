Orman yangınları ile mücadelede işbirliği konuşuldu - Haberler

Eskişehir'de düzenlenen 'Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu', 22 kurum amirinin katılımıyla Kocakır Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nde geçekleştirildi.

Eskişehir Kocakır Orman Yangın Gözetleme Kulesi'nde, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında ve 22 kurum amirinin katılımıyla "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" yapıldı. Düzenlenen toplantıda sunum yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz; kentin ormanlık durumunu, orman yangınları ile mücadele gücünü ve yangın sonrası tekrar yapılan ağaçlandırma çalışmalarını anlattı. 2021 yılında Eskişehir'de 9 orman yangını meydana geldiğini ve 12 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Boz, "Özellikle ilimiz dışında sahil bölgelerimizde çok büyük yangınlar oldu. Ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Yine de Akdeniz kuşağında bulunan ülkeler arasında orman yangınlarında en başarılı ülke biziz. Yangınların yüzde 98 insan kaynaklı. Birinci önceliğimiz yangınların çıkmasını önlemek. İlimizde 14 gözetleme kulesi bulunmakta olup, yeteri kadar araç gereç ve 230 personelimiz ile yangınlarla mücadeleye hazırız. Bu sene ilk kez 2 binden fazla yangın gönüllüsüne de eğitim verdik. Kısa bir süre sonra Orman Genel Müdürlüğümüzce kiralanan birde söndürme helikopteri gelecek. Vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ederek, yangınsız bir sezon diliyorum" dedi.

Ormanları korumanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Leblebicier ise "Geçen yıl Akdeniz Bölgesi'nde çok büyük yangınlarla mücadele edildi. İnşallah tekrarını yaşamayız. Bize düşen görev orman teşkilatının talepleri doğrultusunda bütün gücümüzle onların yanında olmak" diye konuştu.

Toplantının sonunda bazı kurum temsilcileri komisyon kararları üzerine görüşlerini aktarıl. Daha sonra ilk müdahale ekipleri tarafından hazırlanan tatbikat izlendi. Kuleden temsili bir yangın ihbarı alan ekipler, kısa sürede yangına müdahale ederek, yakılan ateşleri söndürdü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel