Ordu’ya Çinli damat

Ordulu 34 yaşındaki Şahika Yılmaz, eğitim için gittiği Çin'de tanıştığı Çinli Tang Daipeng (33) ile Ünye ilçesinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra Çin devlet bursuyla Sichuan Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Şahika Yılmaz, dil pratiği yapmak amacıyla arkadaş aradığı dönemde İngilizce öğrenmek isteyen satın alma uzmanı Tang Daipeng ile tanıştı. Kısa sürede arkadaşlıktan aşka dönüşen ilişkileri, ailelerin tanışmasının ardından evlilikle sonuçlandı.

"Ailelerimizi tanıştırdıktan sonra evlenmeye karar verdik"

Eşiyle Çin'de tanıştığını belirten Şahika Yılmaz, "Çin'de okurken dil pratiği yapmak için arkadaş arıyordum. Eşim de İngilizce öğrenmek istiyordu. Bu vesileyle tanıştık ve arkadaşlığımız zamanla ilişkiye dönüştü. Farklı kültürlerden geldiğimiz için başlangıçta tereddütlerimiz vardı ancak karşılıklı ziyaretlerle ailelerimizi tanıştırdıktan sonra evlenmeye karar verdik. Satın alma uzmanı olan eşim, ben eğitimime başladıktan sonra benimle aynı şehre taşındı" dedi.

"Hayatımıza İstanbul'da devam etmeyi planlıyoruz"

Kültürel farklılıklara rağmen ailelerin kısa sürede kaynaştığını ifade eden Yılmaz, "İlk etapta babamın bazı çekinceleri vardı. Ancak eşim gelip babamla tanışınca onu çok sevdi ve hiçbir problem yaşamadık. Çin kültürünü severek ve ön yargısız gittiğim için yemeklerine de kolaylıkla alıştım. Eşim ise Türk yemeklerine alışmakta biraz zorlansa da ailevi değerlerimiz birbirine çok benziyor. Çin'de geçen uzun yılların ardından eşimin de Türkiye'yi deneyimlemesini istediğim için hayatımıza İstanbul'da devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Karadeniz mutfağına tam alışamadım"

Müslüman olarak Musa adını alan Tang Daipeng ise eşiyle Sichuan Üniversitesi'nde tanıştıklarını belirterek, "İki yıl süren arkadaşlığımızın ardından evlendik. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz ama Ünye'yi de çok sevdim. Ünye'nin havası, fındığı, sahilinde yürümek ve gün batımını izlemek bana huzur veriyor. Türkiye'ye geldiğimde kebabı çok beğendim ancak Karadeniz mutfağına tam olarak alışamadım. Çin'in acısıyla ve baharatıyla meşhur Chongqing şehrinden geldiğim için buradaki yemekler bana biraz sade geliyor" ifadelerini kullandı.

"Damadımızı ailece çok sevdik"

Gelinin annesi Nurten Yılmaz da ilk etapta kültürel farklılıklar nedeniyle bazı endişeler yaşadığını belirterek, "Damadım her şeyi kabul edip saygı göstereceğini söyleyince biz de onay verdik. Türkiye'ye geldiğinde kendisini yakından tanıma fırsatı bulduk. Yemek kültürleri bizden farklı olduğu için Türk yemeklerine alışmakta zorlandı ancak zamanla uyum sağladı. Özellikle aile yapılarında büyüklere gösterdikleri saygı bizi çok etkiledi. Damadımızı ailece çok sevdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı