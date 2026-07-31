Akaryakıtta yeni zirve! Motorin fiyatı 84 TL sınırında

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Motorinin litre fiyatına gelen ortalama 3 lira 77 kuruşluk zam bugün itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Yapılan son artışla birlikte motorin fiyatları bazı şehirlerde 84 TL seviyesine kadar yaklaştı.

ZAM POMPAYA YANSIDI

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin grubuna beklenen zam uygulandı.

Ortalama 3 lira 77 kuruş olarak gerçekleşen bu artış, gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Son zamla beraber maliyetlerin de eklenmesiyle motorinin litre fiyatı bazı illerde 84 TL sınırına dayandı. Benzine ise 10 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 67.13 TL

Motorin: 80.94

ANKARA

Benzin: 68.08 TL

Motorin: 82.06 TL

İZMİR

Benzin: 68.37 TL

Motorin: 82.34 TL

DOĞU İLLERİ

Benzin: 69.65 TL

Motorin: 83.79 TL

KÜRESEL PİYASALARDA PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Yurt içinde akaryakıt fiyatları artış gösterirken, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında kısmi bir düşüş yaşandı. ABD ile İran arasındaki görüşmelerde henüz önemli bir ilerleme kaydedilememiş olsa da, kritik deniz geçiş noktalarından sağlanan petrol akışının artması cuma günü itibarıyla fiyatları aşağı çekti. Küresel petrol piyasalarında TSİ 07:30 itibarıyla brent petrol %1,15 oranında değer kaybederek varil başına 88,01 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise %1,8 oranında düşüş yaşayarak varil başına 82,09 dolara indi.