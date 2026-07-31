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Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi Haber Videosunu İzle
Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu bağış kampanyasına ilk 24 saatte 31 bin 934 kişi destek verdi. Parti yönetimi, kampanya kapsamında toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış toplandığını açıklarken, bağış bilgilerinin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Yeni Parti'nin ise mevcut durumda siyasi partilere yapılan Hazine yardımından yararlanma hakkı bulunmuyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in duyurduğu bağış kampanyası, ilk 24 saatte yoğun ilgi gördü. Partiden yapılan açıklamaya göre, kampanyaya 31 bin 934 kişi katılırken toplam 113 milyon 841 bin 910 lira bağış toplandı.

24 SAATTE 31 BİNİ AŞKIN KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Bağış kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Özgür Özel, "Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Özel'in çağrısının ardından geçen 24 saatte 31 bin 934 kişi bağış yaptı. Toplam bağış miktarı ise 113 milyon 841 bin 910 lira olarak açıklandı.

BAĞIŞ MİKTARINI PARTİ YÖNETİMİ AÇIKLADI

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek."

Ceylan, paylaşımında partinin resmi bağış sayfasına da yer verdi.

HAZİNE YARDIMI PAYLAŞIMI DA YAPTI

Özgür Ceylan ayrıca, 2026 yılında siyasi partilere yapılan Hazine yardımı tutarlarını da kamuoyuyla paylaştı. Yeni Parti'nin ise mevcut durumda Hazine yardımından yararlanma hakkı bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSolo Türk:

izmirin dağları iyi kazandırıyor olmazsa oradan devam

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Haber YorumlarıHakikat:

Şu paralara bak be bu yardımlar bugün siz bize yarın biz size demek istiyorlar çaktırmadan

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Haber YorumlarıSelim Demir:

tezgaha bak hani açtı bu sol cular

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bugün Cuma. Camide cuma namazını eda edersiniz sonra ......

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Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

Abi heryer sazan dolu,yarın birgün yine ağlamayın yok ben bilmiyordum,yine kandırıldık falan demeyin

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Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Kandırılanlar açık açık belli. Hatta kendileri itiraf etti. Hatta hatta itiraf edenlere bir şey de olmadı.

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