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İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti

İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
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İTALYA Milli Takımı ve Milan’ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İTALYA Milli Takımı ve Milan'ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan'ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri boyunca sadece Milan forması giyen Baresi, takımıyla 6 Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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