Gözaltındaki Sinem Dedetaş'la ilgili yeni gelişme

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YAPI RUHSATI SÜRECİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personelin yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüpheli ifadeleri üzerine Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YETKİSİZ KİŞİLERİN RUHSAT SÜRECİNİ YÖNETTİĞİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, belediye iştiraki Kent AŞ çalışanlarının herhangi bir resmi yetkileri bulunmamasına rağmen kriptolu kapalı devre e-posta sistemi üzerinden oluşturulan iletişim ağı ve ada-parsel bazlı Excel tabloları aracılığıyla belediye personeline talimat verdiği, yapı ruhsatı süreçlerini fiilen koordine ettiği öne sürüldü.

361 MİLYON LİRALIK USULSÜZ KAZANÇ İDDİASI

MASAK incelemelerinde, Kent AŞ ile müteahhitler arasında toplam 1 milyon 78 bin 870 lira bedelli danışmanlık hizmeti sözleşmeleri düzenlendiği, bu sözleşmeler üzerinden yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden toplam 361 milyon 392 bin 264 liranın gayriresmi şekilde tahsil edildiği iddia edildi.

ELDEN DOLARLA RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yüksek hacimli inşaat projelerinde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı U.M. ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A. koordinasyonunda müteahhitlerden elden dolar cinsinden rüşvet alındı. Rüşvet karşılığında mevzuata aykırı şekilde iskan ruhsatı verildiği, paraların belediye binasında danışman U.M.'ye parça parça teslim edildiği HTS kayıtları, baz verileri ve şüpheli ifadeleriyle tespit edildiği öne sürüldü.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında 29 Temmuz'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişiyle birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.