Ordu Korgan Belediyesi'nde Grev Kararı

KORGAN, ORDU (ANKA) - GENÇAĞA KARAFAZLI

Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Kadir Altun, AKP'li Korgan Belediyesi ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve bu nedenle grev kararı aldıklarını açıkladı.

Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Kadir Altun, bugün yaptığı açıklamada, Korgan Belediyesi'nde aldıkları grev kararına ilişkin şunları söyledi:

"İNSANCA ÇALIŞMAK VE İNSANCA YAŞAMAK İÇİN ENFLASYON KARŞISINDA EZİLMEDİĞİMİZ BİR ÜCRET TALEP ETTİK"

"Korgan Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde işveren ile bir anlaşma sağlanamamış, bundan dolayı işçilerimiz Anayasa'nın ve yasaların vermiş olduğu hakkı kullanarak grev kararı almışlardır. İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak için enflasyon karşısında ezilmediğimiz bir ücret talep ettik.

Belediye-İş Sendikası, dürüst, ilkeli toplu iş sözleşme politikaları sonucu örgütlü olduğu iş yerlerinde toplu iş sözleşmelerini öncelikle masada bitirmeyi hedefleyen bir sendikadır. Sendikamız ile Korgan Belediye Başkanlığı arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri bu ilkeler çerçevesinde başlamıştır. Ne yazık ki sendikamızın tüm iyi niyetli çabalarına rağmen belediye yönetiminin işçilerin emeğinin karşılığını göz önünde bulundurmayarak hakkaniyete, adalete sığmayan kendi görüşünü işçimize ve sendikamıza dayatmaya çalışması sonucu sözleşmemiz tıkanmıştır.

"HİÇ KİMSE BELEDİYE-İŞ SENDİKASINDAN ÜYELERİMİZİN AÇLIĞA VE YOKSULLUĞA MAHKÜM EDECEK BİR SÖZLEŞMEYE İMZA ATMASINI BEKLEMESİN"

Biz emekçiler geçim derdindeyiz. Kimse bizim ekmek davamızla çıkar hesapları yapmasın. Bugüne kadar buna izin vermedik, bundan sonra da asla vermeyiz. Biz, bu sürecin grev olmadan masada bitmesi için ısrarlı çabamıza devam edeceğiz. Ancak hiç kimse Belediye-İş Sendikası'ndan üyelerimizi açlığa ve yoksulluğa mahküm edecek bir sözleşmeye imza atmasını beklemesin."