Ordu'da 84 afet konutunun kura çekimi gerçekleştirildi

Ordu'da, AFAD tarafından inşa edilen 84 afet konutunun kura çekimi ve anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Aybastı, Gölköy ve Ünye ilçelerinde gerçekleştirilen tören, hak sahiplerine güvenli ve modern yaşam alanları sunma amacını taşıyor.

Ordu'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 3 ilçede yapımı tamamlanan 84 afet konutunun kura çekim ve anahtar teslim töreni yapıldı.

Valilik konferans salonunda yapılan törende Aybastı, Gölköy ve Ünye ilçelerinde meydana gelen afetlerin ardından yapımı tamamlanan toplam 84 konut için kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Aybastı ilçesi Çakırlı Mahallesi 36, Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi 30, Ünye ilçesi Göbü Mahallesi 12 ve Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6 olmak üzere hak sahiplerine afet konutunun noter huzurunda kurası çekildi.

Ordu AFAD İl Müdürü Ümit Ünal törende yaptığı konuşmada, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına kavuşturulması amacıyla başlatılan konut projelerinin, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Ünal, gerçekleştirilen kura çekimi sonrası, vatandaşların belirlenen kurallara uymalarının büyük önem arz ettiğinin altını çizerek, kura sonuçlarının vatandaşlara tebliğinden itibaren 10 gün içinde, kendi aralarında anlaşmaları halinde tekrar notere başvurarak, becayiş işlemlerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Bu sürenin, vatandaşların yerleşim tercihleri doğrultusunda esneklik sağlamaları adına tanındığını ifade eden Ünal, "Kesinleşen kura sonuçlarının tebligatından sonra ise hak sahibi vatandaşlarımızın 45 gün içerisinde anahtarlarını almaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde anahtarlarını almayan vatandaşlarımız, ilgili mevzuat hükümleri gereği haklarından feragat etmiş sayılacak ve hak sahiplikleri sona erecektir. Bu sürecin dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.

Hak sahibi vatandaşlar için yaptırılan konutların bedellerinin TOKİ tarafından AFAD Başkanlığı'na bildirildikten sonra, kesin borçlandırma miktarlarının belirleneceğini, geri ödemelerin ise anahtar tesliminden 2 yıl sonra başlayarak, 18 yılda eşit taksitler halinde faizsiz olarak ödeneceğinin altını çizen Ünal kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tören, noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucu hak sahibi olan afetzedelere Ordu Valisi Muammer Erol ve protokol üyelerinin afetzedelere anahtar teslimi ile sona erdi. - ORDU

