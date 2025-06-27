Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Özel Güvenlik Haftası Kutlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), 26-30 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında üniversitenin Güvenlik Şube Müdürlüğü personeliyle bir araya gelinerek kutlama programı düzenlendi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar'ın katıldığı programda, üniversite güvenlik personelinin haftası kutlandı. Etkinlikte pasta kesimi yapılırken, özverili çalışmaları dolayısıyla özel güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, konuşmasında özel güvenlik personelinin üniversite huzuru ve güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayarak, "Üniversitemizin huzur ve düzeninde sizlerin emeği büyük. Haftanızı kutluyor, görevlerinizde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programa güvenlik personelinin yanı sıra üniversite yöneticileri ve idari personel de katıldı. - SAMSUN