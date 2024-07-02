Üye Girişi
Haberler

OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Liselere Giriş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Ali Alper Şentürk'ü kabul ederek tebrik etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Ali Alper Şentürk'ü kabul ederek tebrik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye; Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, OMÜ Vakfı Koleji Okul Müdürü Deniz Özlem Özaktaş, Ali Alper Şentürk'ün babası Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk ile annesi Rabia Şentürk ve öğretmenleri de katıldı. Rektör Ünal, Ali Alper Şentürk'ü emek ve gayretlerinden dolayı kutlayarak öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti. Rektör Ünal, ayrıca OMÜ Vakfı Kolejinin her sene derece elde eden öğrenciler yetişmesini ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Görüşme, Rektör Ünal'ın LGS Türkiye birincisi Ali Alper Şentürk'e hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alper Şentürk Yavuz Ünal Türkiye Rektör LGS Eğitim Yerel Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Bakmadan Geçme

Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? 2-3 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title