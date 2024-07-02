OMÜ Rektörü, LGS Türkiye birincisi öğrenciyi tebrik etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) sonuçlarına göre 500 tam puan ile Türkiye birincisi olan OMÜ Vakfı Koleji öğrencisi Ali Alper Şentürk'ü kabul ederek tebrik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye; Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, OMÜ Vakfı Koleji Okul Müdürü Deniz Özlem Özaktaş, Ali Alper Şentürk'ün babası Rektör Danışmanı Doç. Dr. Şener Şentürk ile annesi Rabia Şentürk ve öğretmenleri de katıldı. Rektör Ünal, Ali Alper Şentürk'ü emek ve gayretlerinden dolayı kutlayarak öğretmenlerini ve ailesini tebrik etti. Rektör Ünal, ayrıca OMÜ Vakfı Kolejinin her sene derece elde eden öğrenciler yetişmesini ve başarılarının artarak devam etmesini diledi.

Görüşme, Rektör Ünal'ın LGS Türkiye birincisi Ali Alper Şentürk'e hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN