Ölümlü veya yaralanmalı kazaların yarıdan fazlasında motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri kusurlu

Eskişehir'de direksiyon eğitmenliği yapan Ekrem Kaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamış olduğu istatistikleri değerlendirerek, "Çoğunlukla motosiklet sürücüleri kazaya karışıyor. Kazaların yüzde yaklaşık 65'i motosiklet sürücülerinden kaynaklanıyor. Bu da şerit takibini yanlış yapmak, hız kurallarına uymamak, ekipmanları eksik giymek ya da arkalarında taşıdıkları ikinci bir yolcuya kask giydirmemek gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde 74 bin 451 motosiklet ve motorlu bisikletin ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarına karıştığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, bu kazaların yüzde 65,9'unda motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin kusurlu olduğunun tespit edildiğini de söylerken, Eskişehir'de özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Ekrem Kaya, mevcut istatistikleri değerlendirerek nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Motosikletlilerin şerit takibini yanlış yaptığını, hız kurallarına uymadıklarını, ekipmanlarını eksik giydiklerini ve ters yönden gittiklerini belirten Kaya, özellikle kuryelerin acele ederken hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canlarını büyük tehlikeye attıklarını dile getirdi. Öte yandan otomobil veya daha büyük araçları kullanan sürücülerin ise motosikletlileri bir araç gibi görmeyerek trafik adabına uygun olmayan hareketler yaptığını kaydeden Kaya, vatandaşların gidecekleri yerlere daha sağlıklı ulaşabilmek amacıyla trafik kurallarına riayet etmeleri ve daha hoşgörülü davranmaları gerektiğini vurguladı.

"Motosiklet sürücüleri trafik levhalarını okuyamıyorlar"

Özel bir sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Ekrem Kaya, "Çoğunlukla motosiklet sürücüleri kazaya karışıyor. Kazaların yüzde yaklaşık 65'i motosiklet sürücülerinden kaynaklanıyor. Bu da şerit takibini yanlış yapmak, hız kurallarına uymamak, ekipmanları eksik giymek ya da arkalarında taşıdıkları ikinci bir yolcuya kask giydirmemek gibi çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. En çok nedenlerinden birini de kuryeler yapıyor. Ters yönden son sürat giderekten kazalara sebebiyet veriyorlar, kendileri de kazaya karışıyor ve ölümlü kazalara sebep olabiliyorlar. Tabii burada biraz dikkat etmeleri gereken şey de trafik kuralları. Motosiklet sürücüleri trafik levhalarını okuyamıyorlar. Mesela 3 şeritli bir yol, var düşündüğümüz zaman araçların her şeritte bir dizi şeklinde yolu takip etmesi gerekiyor ama motosikletliler özellikle ışıklarda arabaların sağına ve soluna yanaşıp ihlalde bulunuyorlar. Bu ihlal kazaya sebebiyet veriyor. Tabii bu esnada normal araç sürücüleri de o tehlikeyi atlatıyorlar. Tabii biraz da bu iş acelecilikle, hızla kaynaklı. Ticari işlerle uğraştıkları için bu hızı bir türlü yavaşlatamıyorlar. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalar yapıyor ama biraz da kendi vicdanlarının polisi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir miktar fazla para kazanacağız deyip bu son süratle herkesi tehlikeye düşürüyorlar. Scooterlarda aynı şekilde hızlı şekilde bir yere ulaşabilmek amaçlı tam orta şeritten sürebiliyorlar. Şeridin üstünden sürenler oluyor, bunları duyuyoruz ve gördük. Ölümlü kazalara sebebiyet veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Ölümlü trafik kazalarının yüzde 90'ı kafatası ve omurilik yaralanmalarından meydana gelir"

Işık ihlallerinin yarısını motosikletli kuryelerin yaptığını söyleyen Kaya, "Çok sık ışık ihlali yapıyorlar. Dediğim gibi, muhakkak bu trafikle ilgili tekrar bilgilendirilmeleri gerekiyor. Ayrıca bilgi vermek isterim, B sınıfı ehliyetli arkadaşlar 125 CC'lik motosiklet kullanabilecekler ama belirli bir eğitim almaları gerekiyor. O eğitimleri almadan 'Biz ehliyetliyiz' deyip kesinlikle 125 CC'lik motosikletlere binmesinler. Bununla ilgili de bir şart var, kurslara gelerek belirli bir eğitimden geçip ehliyetlerine işletiyorlar. Ondan sonra 125 CC'lik motosiklet kullanabiliyorlar. Bir beyefendi kendisi kasksız motosiklete biniyor, arkasına eşini ve onun kucağına da çocuğunu bindiriyor. Şimdi bu bir trafik kuralı hatası. Kask her zaman için hayat kurtarır. Ölümlü trafik kazalarının yüzde 90'ı da kafatası ve omurilik yaralanmalarından meydana gelir. Yani muhakkak kask kullanılması gerekiyor. Dirseklik, dizlik, gerekli ekipman dediğimiz motosiklet rüzgarlık montu ve onun akabinde kendini belli edecek fosforlu bir yelek kullanılmazsa bazen otomobil sürücüleri de motosikletlileri göremeyebiliyor. O yüzden kendilerini belli eden ekipmanlarını muhakkak üstelerinde bulundurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"En önemli dikkat edeceğimiz şey, trafiğe çıktığımız zaman saygı ve sevgiyi kaybetmemek"

Trafik kazalarının yüzde 90'ının süratten olduğuna da değinen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Araç sürücüleri motosikletlilere biraz daha tahammüllü olmalı. Açıkça söylemek gerekirse, daha büyük araç sürücüleri motosikletlilere karşı biraz tahammülsüz. Şeritlerini takip etmeleri ve motosikletin de bir trafik aracı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Onları da araç olarak kabul etmek zorundalar. Otomobil sürücüleri kendileri daha büyük bir araca bindikleri için motosikleti araç gibi görmüyorlar ama maalesef yanlış düşünüyorlar. O da bir araç, bisiklet de bir araç. Trafikte scooterlar da bir araç ama burada bizim en önemli dikkat edeceğimiz şey, trafiğe çıktığımız zaman saygı ve sevgiyi kaybetmemek. Aksi takdirde ne motosikletliler ne de otomobil sürücüleri birbirlerini görmüyorlar. Bunun olmaması gerekiyor. Trafik adabına uygun hareketler değil. Birbirimize hem tahammüllü olacağız hem de sürüşlerimizi düzgün bir şekilde gideceğimiz yere daha sağlıklı ulaşabilmek amacıyla yapacağız." - ESKİŞEHİR