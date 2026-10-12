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Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları 15 kilometre yürüyüp rampada kalan araca yardım etti

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Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları 15 kilometre yürüyüp rampada kalan araca yardım etti
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Erzurum'un Olur ilçesinde bir araya gelen Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları, sarıçam ormanlarında yaklaşık 15 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 35 kişi, sonbahar yağmurları sonrası mantar topladı ve dönüşte rampada kalan araca yardım etti.

Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde bir araya gelen Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları, sarıçam ormanları arasında 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş grubu rampada kalan araca da el attı.

Sonbahar yağmurlarının ardından ormanda yetişen doğal mantarları toplayan doğaseverler, keyifli bir gün geçirdi. Erzurum'un Oltu ve Erzurum yürüyüş grupları, bu haftaki doğa yürüyüşü için Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'ni tercih etti. Yaklaşık 35 kişinin katıldığı yürüyüş, Oltu'nun Güllüce Mahallesi'ndeki Çarmek Yaylası'ndan başladı.

Sarıçam ormanları arasında ilerleyen grup, Cilçilin ağızlarından Sucuoğlu derelerine kadar yürüdü. Doğayla iç içe gerçekleştirilen yürüyüşün ardından dönüşe geçen grup, Soğuk Pınar'da mola verdi.

Sonbahar yağmurlarının ardından ormanda ortaya çıkan doğal mantarlar, yürüyüşçülerin ilgisini çekti. Mola sırasında mantar toplayan doğaseverler, ormanın sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Yürüyüşe katılan Orhan Süzen, mantar bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Doğanın bize sunduğu bu güzel mantarları birazdan közde pişirip yiyeceğiz. dedi.

Doğanın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş, keyifli anların ardından sona erdi. Oltu ve Erzurum yürüyüş gruplarının üyeleri, gelecek hafta farklı bir rotada yeniden buluşmak üzere bölgeden ayrıldı. Yürüyüş grubu dönüş yolunda Dutlu Mahallesi sakinleri yakacak ruhsatiyesinde odun götürürken rampada kalan aracı iterek rampayı çıkmasına yardım ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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