İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila, Güzelbahçe'de Ortak Akıl Toplantılarına Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila, Güzelbahçe'de ortak akıl toplantılarına devam etti. Atila, yerel yönetimin önemine dikkat çekerek topyekün kalkınmaya işaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Olgun Atila, Güzelbahçe'de hem esnaf ziyareti yaptı hem de CHP İlçe Yönetimi ile bir araya geldi. CHP Güzelbahçe Örgütü ziyaretinde Atila'ya CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, gençlik ve kadın Kolları, meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları eşlik etti. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Atila'ya "Hoş geldiniz" diyerek başarılar diledi. Belediye Başkanı Mustafa İnce de "Yolun açık olsun, evimize hoş geldin" sözleriyle Atila'yı karşıladı.

"SAHİPSİZ DEĞİLİZ"

Aday adayı Olgun Atila, burada yaptığı konuşmada; 30 ilçedeki kardeşlik bağının güçlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "En büyük düşüncemiz, kentimizi ortak akılla yönetmek. Bunun siyasette yeni bir heyecan getireceğini düşünüyoruz. Evimiz dediğimiz kentimizi yönetmeye talibiz. Partimizde kısa bir süre önce değişim oldu. Böylece siyasetin kalitesi yükselecek" dedi.

"HER ŞEY HAYALLE BAŞLAR"

75. Yıl Bulvarı sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Atila, "Cumhuriyet'in 101. Yılında Güzelbahçe'nin yol sorununu çözeriz. Sahil şeridinde yolu en hızlı şekilde tamamlarız. Mimarlık şehir bölge planlama gibi tasarım bölümleri ile iş birliği yapacağız. Buradaki üniversitelerle iş birliği yapacağız. Her şey hayal etmekle başlıyor. Bu kentler yeniden tasarlansaydı nasıl olurdu? Fikir projelerine ihtiyacımız var. Kent estetiği ve kentsel tasarım işi ufak dokunuşlarla değişim yaratabilir" diye konuştu.

Öte yandan partililer de Atila'ya "İlçemizde olgun bir şekilde aday adayları sürecimiz devam ediyor. Büyükşehir'e bir mimarın elinin değmesinde fayda var. Yol konusunda da sizin aktif rol oynayacağınızı biliyorum" sözleriyle destek verdi.

"İZMİR TOPYEKÜN KALKINACAK"

Konuşmasında yapacağı çalışmalar ve projeler ile ilgili halkı her zaman şeffaf olarak bilgilendireceğinin altını çizen Atila "Körfez temizliği ile ilgili belediyemizin sitesinde halkı şeffaf bir şekilde bilgilendireceğiz. CHP Örgütümüze daha fazla bilgi verip, sonra vatandaşımıza anlatacağız. Göreve geldikten sonra her şeyi ailemize anlatır gibi anlatacağız. Belediyemizin bütçeleri, yapılan ihaleler gibi konularla ilgili şeffaf bir şekilde kent meydanında herkese göstereceğiz. Neyin nasıl yapıldığını anlatacağız. Çağdaş, ilerici, şeffaf yeni bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Nereden nereye geldiğimizi halk görecek. Körfez, vapurlarla, yelkenlilerle, deniz taksisi ile yaşayacak. Bu kentte deniz görmeyen insanlar var. Herkes her şeyi görecek. Denizi göremeyenler denizi, Tire'yi görmeyenler Tire'yi görecek. Tüm yerel özelliklerimiz birbiriyle kaynaşacak ve İzmir topyekün kalkınacak. İzmir sadece emekli insanların yaşadığı bir il olmayacak. İzmir üretimi ile bereketli toprakları, yetişmiş eğitimli insanıyla, turizmiyle çok çabuk bir şekilde İstanbul ve Ankara'nın önüne geçecek. Türkiye, İzmir', konuşacak" sözleriyle topyekün kalkınmaya işaret etti.

30 ilçenin kendi zenginlikleri ile öne çıkarılacağını ve tüm ilçelerin bu zenginliklere ortak olacağını da sözlerine ekleyen Atila, yerel ürünler için markalaşma çalışması yapacaklarını şöyle anlattı:

"Yerel ürünlerimizin markalaşmasını sağlayacağız. İzmir için yeni markalar ortaya koyacağız. Yeni bir üretim anlayışını ile kooperatiflerimizle yerelde kalkınmayı sağlayacağız. Sosyal Market/Dost Market projesini 30 ilçede sağlayacağız. Buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı, marketlerimizden dilediği ürünleri kredileri oranında satın alabilecek. Bu başka bir paydaşlık ve birliktelik projesini getirecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeden güçlü ilçelerimizin daha güçsüz ilçelere destek olduğu bir belediyecilik anlayışı hayata geçireceğim. Kırsal bölgelerimizde küçük Hollanda gibi yaşayacağız. Tarımı kalkındıracağız. Turizm olan kentlerimizi 12 aya çıkaracağız. En büyük değişim de kadınların katkısıyla olacak. Bunları hep birlikte yapabiliriz. En büyük gücümüz tarihimiz. İzmirli olarak kendi değerlerimize sahip çıkacağız. İzmir duruşu çok önemli."

En güçlü yanlarından birinin sokak olduğuna da dikkat çeken Atila, "Sokağa çıktığımda bin kişi beklerim 10 bin kişi gelir. Kırsalda daha dezavantajlı insanlarımız da ilçe belediye başkanı kadar sokakta görecek. Kentin ekonomisini üretimini kalkındırmamız lazım. Kentlinin kendisini yönetmesini sağlayan orkestra şefi seçiyoruz. 24 saat yaşayan bir kent ortaya koymalıyız" diye konuştu.

"ANKETLERDE AÇIK ARA BİRİNCİYİM"

Atila, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Adaylık başvurumu yaptığım andan itibaren, Kiraz'dan Kınık'a sahadan gelen talep ve öneriler benim için çok önemli. Anketlerde açık ara birinci sırada çıkıyorum. Ön seçim de yapılsa çok yüksek çıkacağımı da biliyorum. Geçmiş dönemde olduğu gibi, aday olduğum takdirde İzmir'in tüm renklerinden, farklı görüşe sahip hemşerilerimizden herkesin oyunu alacağım. Ben bu kentin evladıyım. Burada emek verdim. Söylenen her sözün boş olmadığına inanıyorum. Benim siyaset yapma tarzım, örgütle tabanla sokakla. Siyasette kaybederken de kazanırsın. Ben bu örgütün vicdanına inanıyorum. Geçmişte beni eleştiren insanların desteğini görüyorum. "

Atila son olarak partililerin yeni yılını kutlayarak Güzelbahçe Balık Pazarı esnafını ziyaret etti. Buradan alışveriş de yapan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti.