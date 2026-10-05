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Okulda kan bağışı etkinliğinde 71 ünite kan bağışlandı

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Okulda kan bağışı etkinliğinde 71 ünite kan bağışlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında Düzce’de düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 71 ünite kan toplandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Kızılay arasında imzalanan protokol kapsamında Düzce'de düzenlenen kan bağışı etkinliğinde 71 ünite kan toplandı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB) koordinesinde, Şehit Teğmen Uğur Altan İlkokulu'nda kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. "Birbirimize Kandan Bağlıyız" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, gönüllü bağışçılar kan vererek Kızılay'ın kan stoklarına katkıda bulundu. Okulda gerçekleştirilen organizasyon kapsamında toplam 71 ünite kan toplandı. Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekilerek gönüllü bağış konusunda farkındalığın artırılması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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