Öğretmenime Vefa: Şehit öğretmenler anıldı

Fatih'te düzenlenen "Öğretmenime Vefa" programıyla okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenler anıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih ilçesinde düzenlenen "Öğretmenime Vefa" programıyla Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ve İstanbul Çekmeköy'deki lisedeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik anıldı. Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'ndeki programa İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yılmaz, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti başlayan programda şehit olan öğretmenlere özel hazırlanmış video yayımlandı. Öğretmenler için şiirler okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Bu mesleğin kutsiyeti de hakikatten duygu yoksa bu meslekte merhamet yoksa bu meslekte vicdan yoksa biz o zaman gerçek öğretmen olamamışızdır. Öğretmenlik, adanmışlık mesleklerin en başında geliyor. Çünkü bu sözü ve eylemi önce kalbinde yaşayıp daha sonra öğrencilerine yaşatan kişidir. Hepimizin hayatında vardır. Bir öğrencimize bir dokunuş yapmışızdır söz söylemişizdir ve bunu unutmuşuzdur. Ama o 20 yıldır o söz o dokunuş onun hayat rehberi olmuştur. O yüzden öğretmenlik mesleği bu kadar kutsal. Bu dünyayı cennete çevirecek kişi de insandır, cehenneme çevirecekte insandır. İlim, ilim bilmektir kendini bilmektir sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır yıllar yılı ilim meclisine sundum talep işin sonunda anladım ille edep ille edep. Bugün bence insanlığın bilgiyi epistemolojisini ayırmaya ihtiyacı var. Bugün tek başına bilgi, tek tek başına bilim, başına teknoloji mutluluk getirmiyor. İnsanların içindeki o canavarca duygular tüketim kültürü, egoizm ve bencillik maalesef mutsuz, amaçsız ve birçoğuna psikososyal durumlara yol açacak durumlara geliyor. Öğretmenler artık bir yaşam rehberi. Bu kirli çağda bir kılavuz gibi" ifadelerini kullandı.

"Okula gidince sıkıntılarım geçiyor huzur buluyorum"

Kahramanmaraş'taki saldırıda öğrencileri korumak için kendini siper ederek hayatını kaybeden Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara ise, "Bizim halkımız çok güçlü ve duyarlı. Bizlere ilk andan beri sahip çıktılar ve her an yanımızda oldular. Kahraman şehit aile öğretmeni kısaca anlatmak gerekirse okul ve öğrencileri çok seven biriydi. Ayla öğretmen 'ben okula gidince çok sıkıntılarım gidiyor. Huzur buluyorum' derdi. Emekliliği yaklaşık üç yıl geçmişti. Ama öğrenciler sevdiği için emekli olmuyor. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan sorumluluk sahibi biriydi. Çarşamba günü saat 10-15 sularında, evde beraberdik. Bana sordu, görev var okula gideyim mi diye. Sonra da 'ne olur ne olmaz, çocukların başına bir şey gelir ben gideyim' dedi" diye konuştu.

"10-11 yaşındaki minik yavrulara siper olduğu için eşim Ayla öğretmenle gurur duyuyorum" diyen Kara, "Bir şeyler olacakmış gibi saat 12.00'de ve 15.00'te beni tekrar aradı. Ben 12.50'de tekrar aradım. Konuştuktan 20 dakika sonra oğlumdan, Aysel Çalık Ortaokulu'nda çatışma çıktı diye bir haber geldi. Biz herhalde bahçede biri ateş açtı, diye düşündük. Böyle bir olayın başımıza geleceğini hiç düşünemezdik. Cani sınıfa giriyor, Ayla öğretmen minik yavrulara siper oluyordu. Kurtardığı bir kız çocuğu taziyeye evimize geldiğinde, Ayla hocam benim yüzümden şehit oldu diye ağlıyorum. 10-11 yaşındaki minik yavruları siper olmasından dolayı eşim Ayla öğretmenle gurur duyuyorum. Yapması gerekeni, yaptığına inanıyoruz. Öğrencileri korumak için kendini sergilediği cesaret, fedakarlıkla yılın annesi seçilen baş öğretmenimiz Ayla Kara'nın hatırası yaşatmak bizim için bir gurur kaynağı oldu. Çok teşekkür ederiz. Ayla öğretmen cesaretiyle ve fedakarlığıyla gönüllerde derin izler bıraktı. Dokunduğu her yürekte bir dua aldı. Gösterdiği fedakarlığıyla canıyla ödedi. 19 öğrencinin hayata tutunmasına vesile oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı