Haberler

Okul Müdürü Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Okul Müdürü Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Nilüfer Hatun MTAL okul müdürü Zafer Erdem, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı okulda daha önce de bir müdür kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. Eğitim camiası, 53 yaşındaki Erdem'in kaybıyla yasa büründü ve cenaze töreni gerçekleştirildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir okul müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı okulda bir müdür daha kalp krizinden hayata veda etmişti.

Nilüfer Hatun MTAL, üç yıl da ikinci müdürünü görevi esnasında kalp krizi sebebiyle kaybetti. Temmuz 2022'de Ali Rıza Demireli'yi yitiren okul, bu kez de 2023 yılından beri okulda müdürlük yapan Zafer Erdem'in kaybıyla büyük şok yaşadı. Eğitim camiasını yasa boğan kayıp, 4 Nisan akşamı yaşandı. Evli ve 1 çocuk babası 53 yaşındaki Zafer Erdem, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öğretmenlik mesleğine 1996 yılında Ardahan'da başlayan Erdem, 2010-2018 yılları arasında Mustafakemalpaşa Ticaret Meslek Lisesi'nde, 2018-2023 yıllarında ise Karacabey Sadık Yılmaz MTAL de okul müdürlüğü yaptı. Erdem'in okul müdürlüğündeki son görev yeri, 2023'te atandığı Nilüfer Hatun MTAL oldu.

Erdem için, Hamidiye Mahallesi'ndeki Medine Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaymakam Mehmet Okur, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, sevilen müdürü son yolculuğuna dua ve gözyaşlarıyla uğurladı. Erdem'in cenazesi, Tatkavaklı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Yeni dönemi duyurdu! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.