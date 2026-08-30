Haberler

Kanser Hastası Yaşlı Kadına Oğlunun Ardından 20 Bin TL'lik Destek

Kanser Hastası Yaşlı Kadına Oğlunun Ardından 20 Bin TL'lik Destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekmesi için banka kartını ve telefonunu verdiği oğlunun kayıplara karışması sonucu mağdur oldu. Oğlunu evlatlıktan reddettiğini gözyaşlarıyla anlatan Güray'a, haberin ardından Ogün Abi Derneği ulaşarak 20 bin TL maddi destek sağladı. Dernek Başkanı Ogün Sever Okur'un yardımıyla rahatlayan Güray, destekten dolayı derneğe teşekkür etti.

Adana'da oğlu tarafından mağdur edilen kanser hastası 69 yaşındaki Şerife Güray için Ogün Abi Derneği harekete geçerek yaşlı kadına 20 bin TL maddi destekte bulundu.

Olay, Adana'da meydana geldi. Kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Şerife Güray, emekli maaşını çekip kirasını ödemesi için oğluna banka kartını verdi. Oğluna cep telefonunu da veren Güray, oğlunun maaşı çektikten sonra kendisine dönmediğini ve kayıplara karıştığını söyledi.

Yaşadığı mağduriyeti gözyaşları içerisinde anlatan Güray, oğlunu evlatlıktan reddettiğini belirtti.

Haber sonrası destek geldi

Güray'ın yaşadığı mağduriyetin İHA'da haber olmasının ardından Ogün Abi Derneği harekete geçti. Dernek Başkanı Ogün Sever Okur, Şerife Güray'a ulaşarak kendisine 20 bin TL maddi destek sağladı.

"Allah razı olsun"

Aldığı destek karşısında duygulanan Şerife Güray, Ogün Abi Derneği'ne teşekkür etti. Güray, kendisine uzatılan yardım elinin zor günlerinde büyük anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi