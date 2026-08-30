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Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

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İsrail ordusunun Gazze'ye ateşkese rağmen saldırılarında son 24 saatte 5 kişi öldü, 14 yaralandı. Ateşkes sonrası toplam ölü sayısı 1318'e, yaralı sayısı 4 bin 375'e; Ekim 2023'ten bu yana ise 73 bin 454 ölüm ve 174 bin 486 yaralanma kaydedildi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 14 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1318 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 375 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 815 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 454'e, yaralı sayısının 174 bin 486'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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