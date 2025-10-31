Öğretmenlerin Mağduriyeti İçin Milli Eğitim Bakanlığı'na Çağrı

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, yaptığı basın açıklamasında pansiyonlu ve yatılı okullarda görev yapan öğretmenlerin mağduriyetini ifade ederek sorunun çözümü adına Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet etti.

Bakanlık yeni bir mağduriyete imza atmıştır

DES Teşkilatlanma Sekreteri Güleç, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı pansiyonlu ve yatılı okullarda görev yapan öğretmenlerin, yalnızca ders anlatan değil; aynı zamanda öğrencilerin güvenliği, rehberliği, disiplini ve sosyal yaşamından sorumlu eğitim emekçileri olduğunu ancak bu özverili, fedakar görevlerine rağmen son aylarda yaşanan hukuki ve idari gelişmeler karşısında, bu öğretmenlerin emeklerinin karşılığının ciddi biçimde zedelendiğini belirti. Güleç, sözlerinin devamında şu hususlara değindi: "Bilindiği üzere, Danıştay İkinci Dairesi'nin 19 Kasım 2024 tarihli kararı sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 40. maddesinin dördüncü fıkrasının yürütmesi 11.03.2025 tarihi itibariyle durdurulmuştur. Bu kararın amacı, pansiyonlarda görev yapan kadın ve erkek öğretmenlere verilen belletmenlik puanlarındaki eşitsizliği gidermekti. Ne var ki Bakanlık, eşitsizliği düzeltmek yerine tüm belletmenlik hizmet puanı uygulamasını askıya alarak yeni bir mağduriyet doğurmuştur.

Aylar geçti, yeni yönetmelik hala yayımlanmadı

Kararın üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen yeni yönetmelik henüz yayımlanmamıştır. Bu gecikme nedeniyle, pansiyonlarda nöbet görevini eksiksiz yapan binlerce öğretmen hiçbir hizmet puanı alamamakta, emeklerinin karşılığını görememektedir. Zorunlu olarak pansiyonda kalan öğretmenler, düşük ek ders ücretleriyle ve artan sorumluluklarla görevlerini sürdürürken motivasyon kaybı yaşamaktadır. Bu tablo, sadece öğretmenleri değil, öğrencileri de olumsuz etkilemektedir. Çünkü yorgun, değersiz hisseden, karşılığı verilmeyen bir öğretmen; eğitimde verimlilik sağlayamaz.

Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak önerilerimiz şunlardır: Yeni yönetmelik ivedilikle yayımlanmalı, belletmenlik görevi yeniden hizmet puanı sistemine dahil edilmelidir. Puan sistemi nöbet sayısına değil, görev sorumluluğuna dayalı olarak ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin adil biçimde düzenlenmelidir. Ek ders ücretleri artırılmalı, özellikle akşam ve hafta sonu nöbetlerine ek katsayı uygulanmalıdır. Pansiyonda kalma zorunluluğu kaldırılmalı veya öğretmenlerin rızasına dayalı hale dönüştürülmelidir. Pansiyonlarda görev yapan öğretmenlere yönelik ek hizmet yılı veya teşvik sistemi getirilerek, uzun süreli görevlerin özendirilmesi sağlanmalıdır. Bu görevleri yürüten öğretmenlerin psikososyal yükü göz önüne alınarak rehberlik desteği ve dinlenme izinleri yeniden düzenlenmelidir.

Pansiyonlu okullar, eğitim sistemimizin en kritik kurumlarındandır. Bu kurumların ayakta kalmasını sağlayan, gece gündüz demeden görev yapan öğretmenlerimizdir. Adaletli bir düzenleme yapılmadığı sürece, pansiyon sisteminin sürdürülebilirliği ve eğitim kalitesi tehlikeye girecektir. Biz, Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak, öğretmen emeğinin karşılığını bulduğu, eşit, adil ve motive edici bir sistem oluşturulana kadar bu konunun takipçisi olacağız. Son söz olarak bir kez daha ifade etmek isteriz ki emeğe saygı, öğretmene değerle mümkündür." - ERZURUM