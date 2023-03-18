Muş'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'nci yıl dönümü dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler tarafından anma etkinlikleri düzenlendi.

Muş Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'nci yıl dönümü çerçevesinde öğretmenevinde program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Program Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı film gösterimi ve öğrenciler tarafından sunulan Çanakkale destanının oratoryo ve tiyatro gösterisi büyük beğeni toplarken Çanakkale şehitlerinin hikayeleri ise izleyenleri hüzünlendirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Muş Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nuri Çelik, Çanakkale boğazı savunmaya elverişli bir yapıya sahip olmasına rağmen savunma düzeni açısından çok yetersiz olduğunu ifade ederek, "Milletimizin tarihinde, kuşaklar boyu hatırlanacak olumlu gelişmeler, milletimize cesaret ve yaşam kaynağı, zorlukları aşmak geleceğe yön vermek için de Milletimizin ilham kaynağı olmuştur. Bu destanlar burada üç beş cümleyle anlatılacak kadar kolay kazanılmadı. Çoluğu çocuğuyla, genci yaşlısıyla, kadını erkeğiyle yekvücut olarak milletimizin azim ve metanetini açık bir şekilde ortaya koyarak kazanılmıştır. Çanakkale boğazı savunmaya elverişli bir yapıya sahip olmasına rağmen savunma düzeni açısından çok yetersizdi. Ağır top mevzileri toprak ve taştandı. Topların çoğu kısa menzilli ve eski idi cephaneler ise sınırlıydı. İtilaf devletlerinin donanması ise dünyanın gördüğü en büyük ve en modern donanmasıydı. Çanakkale savaşı, tarihte ilk defa kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yoğun koordinasyonuna sahne olan bir savaştı" dedi. - MUŞ