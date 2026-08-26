Transfer iptal olacak! Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Fenerbahçe'den Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinin İtalyan ekibini ikna etmediği öne sürüldü. Roma, 15 milyon euroluk transferde risk almak istemezken, Hollandalı futbolcuyu ek testlere sokma kararı aldı ve transfer formülünü değiştirmek için Fenerbahçe'ye yeni teklif sundu.
- Roma, Jayden Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları yeterli bulmadı ve transferin şartlarını yeniden değerlendiriyor.
- Oosterwolde, geçmiş sakatlıklarının mevcut durumunu incelemek için bugün kapsamlı ek sağlık testlerinden geçirilecek.
- Roma, zorunlu satın alma opsiyonundan vazgeçerek Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama ve normal satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif sundu.
Fenerbahçe'den ayrılarak Roma'ya transfer olması beklenen Jayden Oosterwolde için İtalya'dan sürpriz bir gelişme geldi. Hollandalı savunmacının sağlık kontrollerinin ardından transferin şartlarının yeniden masaya yatırıldığı belirtildi.
İLK SONUÇLAR ROMA'YI İKNA ETMEDİ
Sky Italia'nın haberine göre Roma, Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları yeterli bulmadı. Yaklaşık 15 milyon euroluk transferde herhangi bir risk almak istemeyen İtalyan ekibinin, 25 yaşındaki futbolcunun geçmişte yaşadığı sakatlıkların mevcut durumunu daha ayrıntılı incelemek istediği aktarıldı.
YENİDEN SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK
Oosterwolde'nin bugün kapsamlı ek testlerden geçirileceği belirtildi. Roma'nın özellikle geçmiş sakatlıklarının yeniden problem oluşturma ihtimalini değerlendireceği ifade edildi. İtalyan ekibinin transferle ilgili nihai kararını yeni tetkiklerin ardından vermesi bekleniyor.
ROMA TEKLİFİ DEĞİŞTİRDİ
Sağlık kontrollerinin ardından Roma'nın transfer formülünde de değişikliğe gitmek istediği öne sürüldü. İtalyan kulübünün daha önce planlanan zorunlu satın alma opsiyonundan vazgeçerek, Fenerbahçe'ye 1 yıllık kiralama ve normal satın alma opsiyonu içeren yeni bir teklif sunduğu belirtildi.
GÖZLER EK TESTLERDE
Fenerbahçe ile Roma arasındaki görüşmeler sürerken, Oosterwolde'nin yapılacak ek sağlık kontrollerinden alacağı sonuç transferin geleceği açısından belirleyici olacak.