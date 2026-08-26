Belçika'da Salmonella Alarmı: 300 Kişi Hastalandı

Belçika'da zincir marketlerde satılan yumurtalarda salmonella vakası tespit edildi. Anvers eyaletindeki Geel kentinde faaliyet gösteren bir yumurta üretim tesisinde ortaya çıkan salmonella vakası nedeniyle ülke genelinde en az 300 kişi hastalandı.

Belçika'da satılan yumurtalarda yaşanan salmonella vakası tedirginliğe neden oldu. Birçok zincir markette satılan yumurtaların tüketilmesi nedeniyle ülkede şu ana kadar 300 kişi sağlık birimlerine başvurdu. Yetkililer, hastaların çoğunda ateş, karın ağrısı, kusma ve ishal gibi gıda zehirlenmesi belirtileri olduğunu aktardı.

Belçika Federal Gıda Güvenliği Ajansı (AFSCA), ilk olarak 10 Ağustos'ta söz konusu yumurtaların satıştan çekilmesinin istendiğini, ancak ürünlerin 4 haftalık raf ömrü nedeniyle hala birçok evde bulunabileceğini belirterek tüketicilere uyarıda bulundu. Ancak söz konusu uyarının tatil dönemi olması nedeniyle dikkatlerden kaçtığı ve aynı zamanda bazı marketlerin bu ürünleri satmaya devam ettiği tespit edildi.

Anvers'teki üreticiden kaynaklandığı kesinleşti

Yetkililer, laboratuvar incelemelerinde hastalardan alınan örneklerdeki salmonella örneğinin, Geel'deki tesiste tespit edilen vaka ile birebir eşleştiğini doğruladı. Bu eşleşme, vakaların kaynağının net biçimde aynı üretim tesisine işaret ettiğini gösterdi. Federal Gıda Güvenliği Ajansı ise söz konusu yumurtalarla ilgili olarak yapılan uyarıda, "Satın aldığınız yumurtaların üzerindeki kodları mutlaka kontrol edin. Riskli kodları taşıyan yumurtaları tüketmeyin ve aldığınız markete geri götürün" açıklamasını yaptı. Riskli yumurtaların üzerinde bulunan 4 kodun 2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03, 2-BE-1073-04 olduğu belirtildi.

Vaka sayısı gerçekte daha yüksek olabilir

Açıklanan 300 vaka sayısının daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor. Sağlıklı bireylerin hafif semptomları önemsemeyip doktora gitmemesi nedeniyle toplam vaka sayısının resmi rakamların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen küçük çocuklar, yaşlılar ve hamile kadınlar için salmonella enfeksiyonunun daha ağır seyredebildiği vurgulanıyor. Bu kodları taşıyan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi, marketlere iade edilmesi isteniyor. Gıda güvenliği yetkilileri, mağazalarda şu anda satılan yumurtaların güvenli olduğunu, ancak 10 Ağustos öncesinde alınan ürünlerin evlerde bulunabileceğini hatırlattı. Ancak piyasada bulunan ve hala satılan bu ürünlerin bulunması ise tedirginliğe neden oluyor.

Bulaşmanın kaynağı olarak gösterilen üretici firma ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı