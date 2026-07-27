Öğretmen çiftten dolmuşla sıradışı düğün

Adana'da görev yapan öğretmen çift, düğünlerinde klasik gelin arabası yerine süsledikleri dolmuşu tercih etti. Düğüne dolmuşla giden çift, yol boyunca dans edip eğlenirken, güzergah ismi anons ederek muavinlik yapmaları da renkli görüntülere sahne oldu. Gösterişten uzak bir düğün yapmak istediklerini belirten çift, "VIP değil, halka açık olalım istedik" dedi.

Ceyhan'da öğretmen olarak görev yapan Halil Alp Yaldız ile Deniz Önispir Yaldız çifti, düğünleri için alışılmışın dışında bir tercih yaptı. Çift, gelin arabası yerine süsledikleri dolmuşla düğün salonuna gitmeyi seçti. Balonlar ve eğlenceli yazılarla süslenen dolmuşta sevdikleriyle birlikte yolculuk yapan çift, yol boyunca dans edip eğlenirken, zaman zaman dolmuşun kapısını açıp güzergah ismi söyleyerek muavinlik yapmaları da çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

"Gösteriş yerine mutluluğu seçtik"

Öğretmen Halil Alp Yaldız, her zaman farklılığı, sadeliği ve doğallığı sevdiklerini belirterek, "Bizim için mutluluk temel öncelik. Aile kurumu çok değerli ama bunu oluştururken de mutlu olmak gerekiyor. Eşimle birlikte gösteriş, şatafat ve lüks anlayışına farklı bakıyoruz. Daha doğal, akılda kalıcı ve insanlarda tebessüm oluşturacak bir şey yapmak istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Gelin aracımız Ceyhan'da bir dolmuş oldu" diye konuştu.

Dolmuş fikrinin taşınma sırasında ortaya çıktığını anlatan Yaldız, "Babamın dolmuşu vardı. Önce eşyalarımızı onunla taşımaya başladık. Sonra eşim 'Haftaya düğün var, neden gelin arabası da dolmuş olmasın?' dedi. İlk başta arkadaşlarımız inanmadı. 'Olmaz' dediler ama biz neden olmasın dedik. Sonunda onlar da bize destek verdi. Hep birlikte dolmuşun üzerine klasik gelin arabası yazıları yerine 'Kayınvalide VIP', 'İlk durak nikah salonu', 'Son durak mutluluk', 'Arka tarafta mutluluk var' gibi eğlenceli yazılar hazırladık ve aracımızı süsledik" ifadelerini kullandı.

"VIP değil, halka açık olalım"

Öğretmen Deniz Önispir Yaldız ise lüksten uzak bir yaşam tarzını benimsediğini belirterek, "Biraz da çılgınım. Her şey 'Neden dolmuşla gitmeyelim?' fikriyle başladı. Daha eğlenceli olacağını düşündüm. İlk başta kimse beni ciddiye almadı. Ama sonra hep birlikte karar verdik ve dolmuşu gelin arabasına dönüştürdük. Güzel yazılar yazdık, birlikte eğlendik. Üstelik eşyalarımızı da dolmuşla taşıdık. Bu fikir de zaten oradan doğdu" dedi.

İnsanların ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yaldız, "İlk anda 'Acaba doğru bir şey mi yapıyoruz?' diye düşündüm. Ama sonrasında bunun ne kadar güzel bir karar olduğunu gördük. Topluma da bir mesaj vermek istedik. İnsanlar gösteriş ve lüks için büyük masraflar yapabiliyor. Biz ise tam tersini yapmak istedik. Bizim toplumumuz doğallığı, samimiyeti ve birlikte olmayı seven bir toplum. Neden VIP olalım ki? Halka açık olalım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı