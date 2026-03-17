Öğrencilerden şehit ailelerine vefa: "Onları unutmadığımızı göstermek istedik"

Güncelleme:
Zonguldak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, şehit ailelerini ziyaret ederek yazdıkları mektupları teslim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve toplumdaki tarih bilincinin diri tutulması amacıyla kentte "Kahramanlara Mektup" etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yazdığı 380 mektuptan bazıları, şehit ailelerinin evleri ziyaret edilerek bizzat verildi.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül Mina Ekmekci ve Fener İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyzanur Doğan, 1999'da Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Rıfat Köktürk'ün annesi Hayriye ile babası Cihan Köktürk'ü ziyaret etti.

Aileye çiçek takdim eden öğrenciler, mektupları okuyarak vatan için evlatlarını feda eden şehit ailesine minnet duygularını dile getirdi. Öğrencileri karşısında gören şehit babası Cihan Köktürk gözyaşlarına hakim olamadı.

Köktürk, "Bizi gururlandırdınız. Sizlere ve sizlerin huzurunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bir ziyarette bulundu. Bizlere mektup yazmışlar. Okudular, onlarla birlikte duygulandık. Gençlerimizin önünde daha parlak zamanları olacaktır. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mektubu okuyan Feyzanur Doğan ise "Mektubu yazarken daha çok onları çok üzmemeye dikkat ettim. Şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim. Yazarken öğretmenim bana bu görevi verdiğinde çok mutlu olmuştum. Yazarken de güzel bir şekilde mektubu yazmaya çalıştım. Mektubu Türk Bayrakları ile süsledim. Mektubu verdik ve kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

Şehit annesi Hayriye Köktürk de minik öğrencilere sarılarak teselli buldu. Duygusal anların yaşandığı ziyaret, öğrenciler ve şehit ailesinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Milli yıldızımızın model sevgilisine beğeni yağıyor

Herkes onu konuşuyor!
At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...

At eti yiyen kadın o anları kayda alıp paylaştı: İlk lokmada...
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı

Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı! Mücteba Hamaney...
Trump'ın 'Alma onuru benim olacak' dediği Küba karanlığa gömüldü

Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği ülkede esrarengiz gelişme
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

Bakan Şimşek korkutan senaryoyu açıkladı: Savaş devam ederse...
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon' diyen astrolog Saran'ı istifaya çağırdı

Yaptığı paylaşımı Saran görmesin!