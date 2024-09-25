Öğrenciler Zonguldak'ta Manda Sütü Ürünlerini İnceledi

Prof. Dr Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Yer Altından Yer Üstüne, Geçmişten Günümüze Zonguldak" adlı proje kapsamında öğrenciler Çaycuma ilçesinde manda sütünden imal edilen ürünleri yerinde gördü.

23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 30 öğrencinin ve alanında uzman eğitmenlerin katılımıyla Zonguldak il sınırları içerisinde gerçekleştirilen proje kapsamında Çaycuma'da etkinlikler yapıldı.

Öğrencilerin katılımıyla yapılan etkinliklerde ilk olarak Kaymakam Serkan Keçeli Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde kalan eski cezaevi, Atatürk Spor Merkezi ve Filyos Antik Kent gezildi. Sonrasında öğrenciler ilçede faaliyet gösteren Aynur Abla Manda Yoğurdu işletmesinde işletme sahibi Aynur ve Şenol Çakar'ın bilgilendirilmesiyle coğrafi işaret olan manda sütünden yapılan yoğurt, ayran, tereyağ gibi ürünleri yerinde gördü.

Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Muhammet Atlı ve Özkan Yıldırım'ında katıldığı etkinlikte Kaymakam Adem Kaya ve protokol öğrencilere manda yoğurdu ve ayran ikram edilerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlikler sonrasında Aynur Abla Manda Yoğurdu işletme sahibi Aynur Çakar'a 'Katılım Belgesi' takdim edildi. - ZONGULDAK