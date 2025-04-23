Öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışını Canlandırdı

Öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını canlandırdı

OSMANİYE - Osmaniye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrenciler temsili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını canlandırdılar.

Osmaniye'de 23 Nisan kutlamaları, Raufbey Mahallesinde bulunan Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu bahçesinde yapıldı. Osmaniye Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Bu gün milli irade ve bağımsızlığınızın simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105'inci kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yeni Türk devleti ve milli iradenin temellerinin atıldığı bu bayram gününde okulumuza gelerek çocuklarımızın ve bizlerin sevincine ortak olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle taşlanan bu kutlu günde göğsümüz kutsal vatanımıza emanet edeceğimiz çocuklarımıza duyduğumuz inanç ve güvenle kabarmaktadır. Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncesinde çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenim ve büyük sevginin ifadesi olarak, Birliği Bayramımız olarak 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir." dedi.

Programın devamında okul öğrencilerinin TBMM açılışı canlandırma, Koro, Artvin yöresi halk oyunları gösterisi, Osmaniye yöresi halk oyunları, Karadeniz yöresi halk oyunları gösterisi, Zeybek gösterisi düzenlendi.