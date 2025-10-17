Haberler

Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor: Hijyen Sorunu ve Çözüm Talepleri

Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor: Hijyen Sorunu ve Çözüm Talepleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okulda öğrenciler, yemekhaneye alınmadıkları için sokakta sağlıksız koşullarda yemek yemek zorunda kalıyor. Veliler ve öğrenciler, bu durumun çözülmesini istiyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir okulun öğrencileri, öğle arasındaki yemeklerini okul yemekhanesinde değil sokakta, bank ve taşların üzerinde yiyorlar. Ücretli yemekten faydalanmayan öğrencilerin, yemekhaneye alınmadığı ve yemek için sınıfları da kullanamadıkları iddia edilirken, veliler ve öğrenciler bu duruma bir çözüm üretilmesini istedi.

Efeler ilçesinde bulunan Gazipaşa Ortaokulu'ndaki öğle arası dinlenme ve beslenme saatinde, öğrencilerin sokakta sağlıksız ve hijyen şartlarına uymayan bir ortamda yemeklerini yemeleri tepki çekti. İddiaya göre, okul yemekhanesinde çıkan ücretli yemekten faydalanamayan ve sınıflarda da yemek yiyemeyen öğrenciler, okul bahçesi ve çevresindeki sokaklarda yerlere oturarak beslenme ihtiyaçlarını gideriyorlar. Sağlıksız bir ortamda sokaktaki heykel ve duvar başlarında yemeklerini yemek zorunda kalan öğrenciler ve veliler bu duruma bir çözüm bulunmasını istedi.

Sokak başlarında yemek yiyen öğrenciler de "Evden getirdiğimiz yemeklerimizi yemekhanede yiyemiyoruz. Sınıflarda oturmaya bile izin vermiyorlar, yemekhaneye almıyorlar. Sadece oradan yemek alanları içeriye alıyorlar. Yağmur yağdığı zaman sadece sınıflara alıyorlar bizi. Diğer zamanlarda yemeklerimizi dışarıda yemek zorunda kalıyoruz" dediler.

Öğrenci velileri ise güneşli günlerde bir şekilde idare ettiklerini ancak yağmurlu ve soğuk günlerde ne olacağını düşündüklerini ifade ederek herkesin okuldan yemek alabilecek maddi durumunun olmadığını ve bir çözüm bulunmasını istedi. Ayrıca öğle arası dışarıda yemek zorunda kalan çocukların, güvenlik açısından da sorun oluşturduğuna dikkat çeken veliler, evden yemeklerini getiren öğrencilerin yemeklerini yemekhanede veya sınıflarda yiyebilmesi gerektiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
