Öğr. Gör. Ali Ölmez Kütüphanesinin açılış yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi depremde hayatını kaybeden Öğr. Gör. Ali Ölmez adına Kızılay Niğde Şubesi ve Dinç ailesinin destekleriyle kütüphane kuruldu.

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu içinde yer alan kütüphanin açılışı, merhum akademisyenin ailesi ile birlikte Niğde Valisi Mustafa Koç, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ayhan, il protokol üyeleri ve personelimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; "Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden rahmetli akademisyenimiz Öğr. Gör. Ali Ölmez'in adını verdiğimiz kütüphane açılışımıza hoş geldiniz. Hocamızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu fani hayatta güzel işler yapmalıyız ki göç ettikten sonra da güzel anılalım ve hatırlanalım. Rahmetli hocamız Ali Ölmez tam da bunu yapmıştır. Bugün açılışını yapacağımız Öğr. Gör. Ali Ölmez Kütüphanesi ile de merhum çalışma arkadaşımızın adı okulumuzda her zaman yaşatılacak ve iyi hatırlanacaktır. Kütüphanemizin öğrencilerimize fayda sağlamasını ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu açıklamalarının sonunda destekleri dolayısıyla Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu'na ve kütüphaneye kitap bağışında bulunan Dinç ailesine teşekkürlerini iletti.

Program Merhum akademisyen Öğr. Gör. Ali Ölmez, yakın zamanda kaybettiğimiz akademisyen Merhum Öğr. Gör. Mehmet Yılmaz Uzun ve Merhum Psikiyatri Uzm. Dr. Köksal Dinç için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve helva dağıtılması ile son buldu. - NİĞDE