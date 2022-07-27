Odunpazarı'nda Seramik Galerisi Açılıyor

Odunpazarı Seramik Galerisi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00'te açılacak.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgeye yeni bir galeri kazandırıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı üzerine çalışmaları başlayan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde, sona yaklaşıldı. Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 15.00'te açılacak.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı'nı kültürün, sanatın ve bilimin merkezi yapma iddiasını sürdürüyor. Yıl boyunca 3 uluslararası, 2 de ulusal olmak üzere 5 festival ve çalıştaya imza atan Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgeye yeni müze ve galeriler açıyor. 2015 yılından beri düzenlenen Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, belediye tarafından gerçekleştirilen uluslararası festivaller arasında yer aldı. Bu yıl 3-7 Ağustos tarihlerinde altıncısı düzenlenecek olan Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na, bugüne kadar 55 yerli ve yabancı seramik sanatçısı katıldı. Çalıştayda sanatçılar tarafından üretilen ve Odunpazarı Belediyesi koleksiyonuna kazandırılan 150 eser sergilenecek.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bir süre önce Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda sanatçılar tarafından üretilen eserlerin yer alacağı bir galeri açmak için çalışmalara başladı. Arasta Çarşısı içinde yer alan bina Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'ne dönüştürüldü. Projenin Sanat Danışmanlığını da Prof. Ayşegül Türedi Özen üstlendi.

ZİYARETÇİLER SERAMİĞİN SERÜVENİNE EŞLİK EDEBİLECEK

Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin giriş bölümünde, ziyaretçilerin seramik çamuru ile tanışacakları seramik atölyesi yer alıyor. Fırınların, seramiğe dair malzemelerin de yer alacağı seramik atölyesinde, ziyaretçiler seramiğin serüvenine eşlik etme şansı yakalayacak. Birinci ve ikinci katta koleksiyon eserlerin yer aldığı Sergileme Odaları, hol, seramik sanatçılarına ayrılan sanatçı odaları ve Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi'nin bir mahallesi olan Sorkun'da üretilen çömleğe dair görsellerin ve örneklerin sunulduğu Sorkun Odası bulunuyor. Sorkun Odası içinde ayrıca çalıştay sürecinin film olarak izlenebileceği özel bir alan da yer alıyor.

29 TEMMUZ'DA AÇILACAK

Çalışmalarında sona yaklaşılan Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin açılışı, 29 Temmuz Cuma Günü 15.00'te törenle yapılacak. Törende Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin açılışının yanı sıra ikinci katta yer alan Sergi Odası'nda galerinin ilk sergisinin de açılışı yapılacak. Sergi Odasında, Seramik Sanatçısı Ayşegül Türedi Özen'in 'Kadın Eli' adını verdiği 26'ncı Kişisel Seramik Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılış töreninin ardından Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında, her yaş grubundan ziyaretçilere açık olacak.