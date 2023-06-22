Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'dan 'Çedes' Tepkisi: 'Hukuka, Pedagojik İlkelere, Çocuk Hakları Sözleşmesine Açıkça Aykırıdır'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ‘manevi danışman’ adı altında okullara imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören ÇEDES Projesi’ne tepki gösterdi. Başkan Kurt, “Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’ adıyla imzalanan protokol sonrası imam, vaiz ve benzeri diyanet personelinin manevi danışmanlık için okullarda görevlendirilmesi; hukuka, pedagojik ilkelere, çocuk hakları sözleşmesine açıkça aykırıdır. İmzalanan bu protokol, Anayasa’ya, 1739, 7354, 222 sayılı yasalar ile 652 sayılı KHK’ye aykırı olması nedeniyle derhal ve tümden iptal edilmelidir” açıklaması yaptı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'manevi danışman' adı altında okullara imam ve vaiz görevlendirilmesini öngören ÇEDES Projesi'ne tepki gösterdi. Başkan Kurt, "Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' adıyla imzalanan protokol sonrası imam, vaiz ve benzeri diyanet personelinin manevi danışmanlık için okullarda görevlendirilmesi; hukuka, pedagojik ilkelere, çocuk hakları sözleşmesine açıkça aykırıdır. İmzalanan bu protokol, Anayasa'ya, 1739, 7354, 222 sayılı yasalar ile 652 sayılı KHK'ye aykırı olması nedeniyle derhal ve tümden iptal edilmelidir" açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 3 Kasım 2021'de yapılan protokolle yaşama geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) adlı proje kapsamında, Eskişehir'de 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokole tepki gösteren Başkan Kurt, protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için Eskişehir İdare Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı. Başkan Kurt, bugün yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' adıyla imzalanan protokol sonrası imam, vaiz ve benzeri diyanet personelinin manevi danışmanlık için okullarda görevlendirilmesi; hukuka, pedagojik ilkelere, çocuk hakları sözleşmesine açıkça aykırıdır. İmzalanan bu protokol, Anayasa'ya, 1739, 7354, 222 sayılı yasalar ile 652 sayılı KHK'ye aykırı olması nedeniyle derhal ve tümden iptal edilmelidir. Odunpazarı Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocuk ve gençlerin bilimsel ve laik eğitim alması konusunda haklarını aramak gibi önemli bir görevimiz olduğu kanısındayız. Bu nedenle de Eskişehir İdare Mahkemesi'ne bu protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.

Okullarda psikolojik danışmanlık hizmetini, rehber öğretmenlerinin hangi ilkelere göre yürüteceği mevzuat hükümlerinde belirlenmişken, üçüncü kişilere bu görevin verilmesinin hukuksal dayanağı yoktur. Eğitimci olmayan bu kişilerin, çocukların ruhsal durumlarında ve kişilik yapılarında ne denli olumsuzluklar yaratacağı, aldıkları eğitimle ve rehberlikle bağdaşmayan sonuçlara neden olacağı kuşkusuzdur. Devletin, eğitim- öğretim yetkisini kötüye kullanıma ve/veya olumsuz sonuçlara neden olabilecek şekilde yetki devri, çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır. Özellikle anaokulu yani henüz oyun çağındaki çocukların 'milli, manevi, ahlaki' yönden din görevlilerince ne şekilde bir eğitime tabi tutulacağı belli değildir. Üstelik imzalanan bu protokol kamuoyu ile paylaşılmamış, içeriği hakkında hiçbir bilgi de mevcut değildir. Din görevlilerince ne şekilde bir eğitim verileceği belirtilmemiş, ilgili 'proje' kapsamına alınan eğitim ve öğretim çağındaki çocuklarımızın gelişimsel özellikleri ile uyumlu olmayan etkinliklerin bu çağdaki çocuklarımız yönünden fiziksel ve zihinsel olarak hiçbir katkı sağlamayacağı da bilimsel bir gerçektir. Ayrıca halihazırda okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ve öğretmenleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti ve öğretmenleri, üstüne üstlük çocuk eğitimi üzerinde uzmanlık almış atanmayı bekleyen onca öğretmen var iken bu yönde ek bir düzenleme yapılarak din görevlilerinin yetkilendirilmesi de manidardır.

Milli eğitimin bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş ilkelerden uzaklaştırılması kabul edilemez. İmzalanan bu protokol, Eskişehir sınırları içerisindeki her kademedeki eğitim kurumlarını kapsayan bir karar niteliğinde olduğundan, Odunpazarı Belediyesi'nin her kademedeki eğitim kurumlarında da çalışma barışını olumsuz etkileyecektir. Okullarda cami imamlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görevlendirilmesini anlamak mümkün değildir.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Müftülüğü arasında 'Eğitimde İş Birliği Protokolü' adıyla imzalanan bu protokol;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2., 10., 49. ve 58. Maddelerine,

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2., 10. ve 12. Maddelerine,

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3. ve 4. Maddelerine,

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 14. Maddesine aykırıdır.

Ayrıca imzalanan bu protokol, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. Maddesinde açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri ile de uyuşmamaktadır.

Odunpazarı Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çocukların ve gençlerin bilimsel ve laik eğitim alması konusunda haklarını aramak gibi önemli bir görevimiz olduğu kanısındayız. Bu nedenle de Odunpazarı Belediyesi olarak; çocuklarımızın üstün yararına aykırı olan ve bölgemizdeki tüm çocukları ve dolayısıyla halkımızı, geleceğimizi ilgilendiren milli eğitim sistemimizi, bilimsel, laik, demokratik ve çağdaş ilkelerden uzaklaştırmaya yönelik bu protokolün bir an önce yürütmesinin durdurulması ve neticesinde iptaline karar verilmesi için Eskişehir İdare Mahkemesi'ne dava açmış bulunmaktayız."