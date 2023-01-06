O ev sahibi suskunluğunu bozdu: "Videoyu beni tahrik ederek çekti"

DENİZLİ - Denizli'de kirasını alamadığı gerekçesiyle kiracısıyla yaşadığı tartışmayla gündeme gelen ev sahibi, "Kiracım beni tahrik ede ede o videoyu çekti" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kirasını ödemediğini iddia ettiği yabancı uyruklu kiracısının evine zorla girmeye çalıştığı anlara ait görüntülerle Türkiye gündemine gelen ev sahibi Ünal Mermer suskunluğunu bozdu. Yaşanan olayın ardından ifadesine başvurulup serbest bırakılan Mermer, yaşananlardan kiracısını sorumlu tuttu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mermer, kimseyi tehdit etmediğini söyledi. 30 Kasım'da kiracısının yardım kuruluşlarından yardım alabilmek için evini kasıtlı olarak yaktığını öne süren Mermer, bu yüzden şikayetçi olduğu kiracısıyla aralarında gerilim başladığını savundu. Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte 5 aydır evinde kalan Suriye uyruklu İsa Zammar'ın şikayetini geri çekmesi için kendini tehdit ettiğini ve aralarında herhangi bir kira sözleşmesi bulunmadığını öne süren Mermer, "Ben iddiaları kabul etmiyorum. Ben bu Suriye vatandaşına ev verdim. Mahallede 2 bin liradan aşağı ev yok. Ben bunlar mülteci diye, gariban diye 600 liraya ev verdim. Bunlar evimi yaktılar. Yardım kurumlarından, devletten, derneklerden yardım alayım diye bunu yaptılar. Bunlarla ilgili hukuki süreci başlattım. Hakkımı alabilmek için mücadele başlattım. Ben kamu görevlisiydim. Emniyette bekçiydim. Ben bunları tehdit etmedim. Bunlar sonuçta benim evimi yaktılar. Beni tahrik ede ede video kayıtlarını oluşturdu. Sataşma yaptı, beni tehdit etti. Ben poliste ifade vererek şikayetçi oldum. Bu, 'Şikayetini geri al' diye tehdit ediyor. Bu Suriye vatandaşı benim evimi kasten yaktı. Sobanın etrafına yanıcı maddeler dökerek bunu yaptı. İtfaiye raporlarında da bu durum mevcuttur" diye konuştu.