Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Erdoğan'ın Aldığı Oy Yüzde 55 Civarındaydı, 4-5 Puanlık Düşüş Var Bursa İçin Baktığımızda"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Sahada tabii cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olumlu bir tablo söz konusuydu ama şimdi geçen seçimle kıyasladığımızda Bursa'yla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 55 civarıydı, 4-5 puanlık bir düşüş var Bursa için baktığımızda" dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Sahada tabii cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olumlu bir tablo söz konusuydu ama şimdi geçen seçimle kıyasladığımızda Bursa'yla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 55 civarıydı, 4-5 puanlık bir düşüş var Bursa için baktığımızda" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, seçim bölgesi Bursa'da seçimlerde şu ana kadar açıklanan sonuçlara dair ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Osmangazi ve Gürsu İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Kayışoğlu, son veriler girilene kadar nöbetlerini devam ettireceklerini söyledi. Sisteme hala verilerin girildiğini söyleyen Kayışoğlu, Türkiye'nin birçok tarafında girilmeyen sonuçların olduğunu ifade etti. Kayışoğlu, özellikle Millet İttifakı'nın önde olduğu sandıklarda itirazların olduğuna dikkat çekti.

"BÜTÜN SONUÇLAR AÇIKLANANA KADAR NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ"

Kayışoğlu şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Bütün sonuçlar açıklanana kadar biz de görevimizin başındayız. Burada da Osmangazi ve Gürsu İlçe Seçim Kurullarının ve torbaların toplandığı binanın içindeyiz. Görevli arkadaşlarımız, seçim kurulu üyelerimiz, herkes görevlerinin başında. Biz de takipteyiz. Son tutanak teslim edilene kadar, sisteme girilene kadar, birleştirilene kadar mutlaka oyların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Seçmenin iradesi gerçek anlamda yansıyana kadar görevimizi gerçekleştireceğiz. Sonuçlar partimiz tarafından takip ediliyor ve itirazlar da neticelendikten sonra bütün sonuçlar açıklanacak.

"ERDOĞAN'IN BURSA'DA OYLARINDA 4-5 PUANLIK DÜŞÜŞÜ VAR"

Bursa'daki seçim sonuçlarını değerlendiren Kayışoğlu şunları söyledi:

"Henüz tam olarak netleşmediği, kesin sonuçlar açıklanmadığı için aslında çok da yorumlamak doğru olmaz ama son bildiğimiz verilere göre Cumhur İttifakı vekil sayısının düştüğü görülüyor ama netleşmiş sonuçlar yok. Dediğim gibi yurt dışı oyları da henüz işlenmedi tam olarak. O yüzden netleştikten sonra daha belki gerçekçi yorum yapılabilir. Sahada tabii cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin olumlu bir tablo söz konusuydu ama şimdi geçen seçimle kıyasladığımızda Bursa'yla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 55 civarıydı, 4-5 puanlık bir düşüş var Bursa için baktığımızda. Bütün sonuçlar kesinleşip açıklanınca daha gerçekçi bir şekilde yorumlayabiliriz. Ama dediğim gibi en son oy sayılıp kesinleşene, tutanaklar birleştirilip kesin bir şekilde sonuç açıklanana kadar arkadaşlarımızla beraber nöbetleşe bekleyeceğiz. Arkadaşlarımız burada, giden gelen olacak. Bütün süreci takip edeceğiz. Herkes görevini yapacak."