Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar Günü'nde Eğitimde Bir Cumhuriyet Çınarı

Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar Günü'nde Eğitimde Bir Cumhuriyet Çınarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, eğitim alanında önemli icatları ile dikkat çeken Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi, kadınlar için ilham kaynağı oluyor. Ersoy, Gaziantep Kolej Vakfı ile Anadolu'da eğitimin yaygınlaşmasına büyük katkılarda bulunmuştur.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ömrünü eğitime ve kadınlara adamış bir Cumhuriyet Çınarı olan Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi kadınlara rol model oluyor. Yaşamını eğitime adayan Ersoy mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Gaziantep Kolej Vakfı bünyesindeki eğitim kurumlarıyla da eğitim alanında önemli ilklere imza atmaya devam ediyor.

Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, Robert Koleji'den mezun olduktan sonra tüm hayatını toplumun gelişimine harcadı. Toplumu olumlu yönde dönüştürmenin, dolayısıyla kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasının tek yolunun eğitim olduğunu biliyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak gelişimin sağlanamayacağı bilinci ile özellikle de kız çocuklarının okuması, hayatın her alanında etkin görevler alması için önemli projelere imza attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için kutlanmaktadır. Kadınların haklarına sahip çıkması ve mücadele etmesinin yolu bilinçlenmekten geçmektedir. Yani eğitimden. Anadolu'nun öncü kadını Nüket Alevli Ersoy'un kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Okulları bugün 61. yılını kutluyor. Gaziantep Kolej Vakfı ile 61 yıl önce yakılan eğitim meşalesi sadece Gaziantep'i değil tüm Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Standartların üzerinde, yabancı dil ağırlıklı olarak eğitim veren Gaziantep Kolej Vakfı'nın binlerce mezunu Gaziantep'in ülke kalkınmasındaki lokomotif kentlerden birisi haline gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Ekonomi, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlara imza attı

Nüket Alevli Ersoy'un kadına ve topluma yönelik başarıları sadece Gaziantep Kolej Vakfı Okulları ile sınırlı değildir. O, şehrin ileri gelenlerinin eşlerinin üye olduğu Yardımseverler Derneği başkanlığına seçildiğinde henüz 28 yaşındaydı. Evinde genç hanımlara pasta yapmayı öğreterek, geliri derneğe kalmak üzere gençlerin gidip oturabileceği Gaziantep'in ilk modern pastanesi olan "Kara Kedi"yi açtı. Başkanlığı döneminde Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatının gelişimi için önemli etkinliklere imza attı. Elde edilen gelirle yüzlerce öğrenciye burs verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Okulları fikrinin Anadolu'yu aydınlatacak bir eğitim kurumuna dönüşmesini çok büyük emek ve fedakarlık örneği göstererek Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandıran Nüket Alevli Ersoy, Kolej'de Kadınlar Kolu Başkanlığı ve uzun yıllar gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptı. Halen Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nda mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini başarı ile yürüten Nüket Alevli Ersoy, başarıları ile tüm Anadolu kadınlarına rol model oldu.

Bir kenar semtte bulunan 1800 mevcutlu Hürriyet İlkokulundaki öğrencilere diş taraması yaptırdı. 8 Diş hekimi 3 ay süreyle öğrencilerin çürük dişlerini tedavi etti. 2010 yılında Nüket Alevli Ersoy Sağlık Ocağı'nı yaptırdı.

Sadece ömrünü değil servetini de eğitim için harcayarak topluma hizmet eden Nüket Alevli Ersoy, kadınların daha iyi yaşam şartlarına kavuşması, eşitlik, adalet ve toplumsal kalkınma için Cumhuriyetin 100 yılına damga vuracak projeleri ve başarıları ile her türlü takdiri hak ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
img

İşte milyonların dört gözle beklediği zam oranı için en güçlü senaryo
img

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.