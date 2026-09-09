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Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı

Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı
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Norveç’te tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı.

Norveç'te tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybeden Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı.

Norveç'in başkenti Oslo'da hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Norveç Kralı 5. Harald, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 89 yaşında hayatını kaybeden Kral Harald'ın cenaze töreni, yerel saatle 13.00'te ülke genelinde düzenlenen bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun başında ve sonunda Norveç genelindeki kiliselerin çanları üç kez çaldı.

Kral Harald'ın naaşı daha sonra Kraliyet Sarayı'ndan çıkarılarak, tören alayı eşliğinde top arabasıyla Oslo Katedrali'ne götürüldü. Binlerce kişi tören alayı güzergahında toplanarak Kral'a saygılarını sundu.

Törene kraliyet ailesi üyeleri, yabancı kraliyet mensupları ve dünya liderleri katıldı. Törene katılanlar arasında İngiltere tahtının varisi Prens William, Danimarka Kralı Frederik X ve Kraliçe Mary, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf, İspanya Kralı VI. Felipe ve Hollanda Kralı Willem-Alexander, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yer aldı. Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ve Başbakan Jonas Gahr Store, anma konuşmaları yaptı.

Oslo Katedrali'ndeki törenin ardından Kral Harald'ın naaşı, kraliyet ailesi ve davetli konukların katılacağı özel bir törenin düzenleneceği Akershus Kalesi'ndeki Saray Şapeli'ne götürüldü. Kral Harald'ın naaşı, şapeldeki kraliyet mezarlığına defnedildi.

Kral Harald'ın defin işleminin ardından yarıya indirilen Norveç bayrakları, cenaze töreninin sona erdiğini bildirmek üzere yeniden göndere çekilirken, Norveç genelinde ise bir saat boyunca kiliselerin çanları çalacak.

1991'de tahta çıkmıştı

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olan Kral 5. Harald, hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Babasının ölmesiyle 17 Ocak 1991'de tahta çıkan Kral 5. Harald, ilerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyordu. Şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında bir enfeksiyon ve dehidrasyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kral 5. Harald, 2024 yılında da Malezya'da tatil yaparken rahatsızlanmış ve kendisine kalp pili takılmıştı.

Norveç'in yeni kralı "8. Haakon" olmuştu

Kral 5. Harald'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, kabine üyeleriyle olağanüstü toplantı gerçekleştirmiş ve Kral 8. Haakon adını alarak ülkenin yeni hükümdarı olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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