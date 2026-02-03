Turgutlu'da hasar gören cami minaresi vinçle düzeltildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli yağışların ardından hasar gören Niyazi Bey Camii'nin minaresi, hayırsever desteğiyle temin edilen vinçle yapılan çalışmayla yeniden güvenli hale getirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde bulunan Niyazi Bey Camii'nin minaresinin küllah kısmı, yağışların ardından yana yattı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine ilçede yaşayan bir hayırsever tarafından minarenin onarımı için vinç temin edildi. Bölgeye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra minarenin yan yatan küllah bölümünü vinç yardımıyla eski haline getirdi.

Yapılan çalışmanın ardından minare yeniden güvenli hale getirilirken, mahalle sakinleri desteklerinden dolayı hayırsevere ve çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti. - MANİSA