Haberler

Turgutlu'da hasar gören cami minaresi vinçle düzeltildi

Turgutlu'da hasar gören cami minaresi vinçle düzeltildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası hasar gören Niyazi Bey Camii'nin minaresi, hayırsever tarafından temin edilen vinçle onarıldı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnun kaldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli yağışların ardından hasar gören Niyazi Bey Camii'nin minaresi, hayırsever desteğiyle temin edilen vinçle yapılan çalışmayla yeniden güvenli hale getirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bir caminin minaresinde hasar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde bulunan Niyazi Bey Camii'nin minaresinin küllah kısmı, yağışların ardından yana yattı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine ilçede yaşayan bir hayırsever tarafından minarenin onarımı için vinç temin edildi. Bölgeye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra minarenin yan yatan küllah bölümünü vinç yardımıyla eski haline getirdi.

Yapılan çalışmanın ardından minare yeniden güvenli hale getirilirken, mahalle sakinleri desteklerinden dolayı hayırsevere ve çalışmalarda görev alan ekiplere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması

Gider gitmez imzalar atıldı! Tek bir anlaşmanın bedeli dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Yemek yiyordu! Ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle

Transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı

Küçücük çocuklar mahallenin altını üstüne getirdi