Vanlı şehidimizle ilgili kahreden detay! Nişanlısının bayramlığını gönderemeden acı haberi geldi

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu şehit düşen Vanlı askerle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Şehidin babası, Çarşamba günü oğlunun nişanlısını görmeye ve bayramlığını götürmeye gideceklerini belirtirken şehit haberinin geldiğini söyledi.

Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan 73 FE 108 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 44 asker ve otobüs şoförü ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, şehit olan askerlerden Van'ın Erciş nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın babası gözyaşlarına hakim olamazken "Oğlum her beni aradığında helallik isterdi" dedi.

ŞEHİDİMİZLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY

Sabahleyin oğlu ile görüntülü konuştuğunu söyleyen acılı baba öğleden sonra şehit haberi geldiğini söyledi. Şehidin babası, Çarşamba günü oğlunun nişanlısını görmeye ve bayramlığını götürmeye gideceklerini belirtirken şehit haberinin geldiğini söyledi.

CENAZESİ 1 MAYIS'TA DEFNEDİLECEK

Şehit Muhammet Koçak'ın cenazesi yarın (1 Mayıs) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanına defnedilecek. Öte yandan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz şehidin baba ocağına gelip ailesine taziyelerini bildirdi.