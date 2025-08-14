Nilüfer Kent Konseyi'nden Afet Hazırlığı Etkinliği

Nilüfer Kent Konseyi'nden Afet Hazırlığı Etkinliği
Nilüfer Kent Konseyi, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan bir etkinlik düzenledi. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Bursa Ekibi'nin katkılarıyla yürütülen programda, orman yangınları sırasında yaşanan deneyimler paylaşıldı ve afete hazırlık aşamasının önemi ele alındı.

Nilüfer Kent Konseyi Binası'ndaki etkinlikte Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Bursa Ekibi, Nilüfer Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu'na kentte yaşanan orman yangınları sırasındaki deneyimlerini paylaştı. Programda bölgesel risklerin belirlenmesi ve afete hazırlık aşamasının önemi de aktarıldı.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Bursa Ekip Lideri Yasemin Şengül, afet döngüsünün en kritik aşamasının hazırlık olduğunu söyledi. Bölge risklerinin belirlenmesi, zarar görebilirlik analizinin yapılması ve kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Şengül, eğitimlerin ve planlamaların da hayati önem taşıdığını kaydetti. Türkiye genelinde uygulanan Mahalle Afet Gönüllüsü Projesi'nin Bursa'da daha da yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Şengül, "Afet çeşitliliği olduğu için yerel kapasiteyi eğitmek ve güçlendirmek zorundayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
