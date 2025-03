Nilüfer Arama Kurtarma Ekibindeki Kadınlar, Afet Anlarında Önemli Rol Üstleniyor

Kendi hayatlarından fedakarlık ederek Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibinde yer alan kadınlar gece gündüz demeden tüm afetlerde önemli rol üstleniyor.

Deprem, sel, heyelan, kayıp ve kaza gibi vakalardaki zor şartlara rağmen görev üstlenen 40 kadının bulunduğu NAK ekibinde, sağlık çalışanından ev kadınına, kamu personelinden muhasebecisine, öğrencisinden öğretmenine kadar birçok mesleği icra eden gönüllüler yer alıyor. Acil durumlarda vatandaşların can güvenliği için birçok farklı bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri zorlu eğitim ve tatbikattan geçiyor.

Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibine bağlı 11 kadın, film sahnelerini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği ormanlık alanda kaybolan bir vatandaşı kurtarmak için yola çıkan ekiplerin kurtarma anı nefesleri kesti. İhbar geldiği an harekete geçen ekipler hızlıca ormanlık alana ulaştı. Belirtilen koordinat üzerine ormanlık alanda giren ekipler, yaralının yerini tespit etti. Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra sedye yardımıyla güvenli alana taşındı.

Nilüfer Arama Kurtarma'nın sahada aktif 40 kadın üyesi olduğunu vurgulayan NAK Operasyonlar Sorumlusu Pınar Bulmuş, "2011 yılında kent konseyi çatısı altında kurulmuş bir toplulukken 2014 yılında dernekleşen bir arama kurtarma derneği. Derneğimizin artık Muğla, Karabük, Batman ve İstanbul gibi farklı illerde de üyelerimiz mevcut. Bursa merkezde yaklaşık olarak 185'i aktif, toplamda 250 kayıtlı üyemiz var. Muğla'da 20, Karabük'te 30, yeni kurulan Batman'daki derneğimizde ise 10 üyemiz var. Arama kurtarmaya 2010 yılında dağcılık ile başladım. İlk başladığımız yıllarda kadın sayısı çok azdı. Fakat yıllar geçtikçe kadınların güveni arttı ve sayısı oldukça çoğaldı. Bursa'da sahada aktif 40 üyemiz var" şeklinde konuştu.

Dernek içinde branşa göre ayrıldığını belirten Bulmuş, "Türk milleti olarak yardımsever bir milletiz. 6 Şubat depreminden sonra sadece bize değil bütün STK'lara üye başvurusu oldu. Çok fazla arama kurtarma derneği kuruldu. Arama kurtarma derneğine başvuru yapan kişilerin yardım etme güdüsü hangi yönde onu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnsani yardım veya arama kurtarma gibi hangi yönde aktif olabilir onu tespit ediyoruz. Bursa olarak çok fazla operasyon çeşitliliği olan bir bölgede yaşıyoruz. Bir üyemiz hayvan kurtarmada, biri de kentsel arama kurtarmada yardım edebilir. Teknik olan kısımlarda daha farklı eğitimler yapıyoruz. Dernek içinde branşa göre ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahada kadın ve erkeklerin birlikte çalıştığını söyleyen Pınar Bulmuş, "Arama kurtarma erkek gücüne dayalı gibi düşünülse de herkes yürüyebiliyor. Bazen bir kadın üyemiz 15 saat yürüme kapasitesine sahipken, bir erkek üyemiz 1 saat yürüdükten sonra yorulabiliyor. Bu kondisyonla alakalı bir süreç. Kadın erkek ayrımı yapmak geçmişte yapılan çok büyük hatalardan biriydi. Şu an kadın erkek ayırmadan hepimizin bir arada çalışabildiği operasyonlarda beraber görev alıyoruz. Bizim kentsel arama kurtarma için 2 timimiz var. Birinin sorumlusu da kadın. Birim liderlerimizin ikisinin de sorumlusu kadın. Biz kadınlara güvenen ve şans veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Kadınlara bu şanslar verildikçe kendi kapasitesinin de farkına vardıktan sonra aktif bir şekilde her yerde zaten görev alabiliyor. Sahada kadın erkek birlikte çalışıyoruz. Kadınlar gününe dikkat çekmek için bu çalışmayı yaptık. Ağır bir kişiyi taşırken kadın üyemiz varsa 3 dakika taşıma yapıp erkeklere devrederdik. Sağlıkçılar kadın üyelerimiz ağırlıklı. Ama vücut büyüklüğü farkının da fayda veya zarar sağladığı alanlar olabiliyor. Kadınlar fiziki olarak enkaz içinde ilerleme konusunda avantaj sağlıyor. Bulunduğumuz operasyona göre kadın veya erkek kullanmak daha faydalı onun kararını veriyoruz. Bu işin eğitimini aldıktan sonra kadın ya da erkek hiçbir şekilde fark etmeden her operasyonun içerisinde yer alabilir" şeklinde konuştu.

6 Şubat depreminden sonra yardım için katıldığını söyleyen Kübra Öztürk Yılmaz, "Dernek içinde olan bir arkadaş sayesinde NAK ile tanıştım. O zamandan beri içerisindeyim. Çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Her hafta eğitim görüyoruz. İlk yardımdan su altı arama kurtarmaya bütün eğitimleri sürece yayarak öğreniyoruz. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) kadınlara kıymet veren bir dernek. Erkekler ile aramızda hiçbir fark yok" dedi. - BURSA