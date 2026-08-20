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İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi Haber Videosunu İzle
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi
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İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülkesinin füze kapasitesinin geçmişe göre daha hassas, menzilli ve yıkıcı olduğunu belirterek, olası bir yeni savaşta tamamen farklı silahlar kullanacaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, muhtemel yeni bir savaşta İran'ın geçmiştekilerden farklı ve "daha yıkıcı silahlar" kullanacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Muhibbi, ülkesinin füze kapasitesine ilişkin açıklamada bulundu.

"YENİ BİR SAVAŞ ÇIKMASI HALİNDE..."

Devrim Muhafızları tarafından kullanılan füzelerin savaş başlıklarının imha gücünün önceki savaşlarda kullanılan örneklerden çok daha yüksek olduğunu öne süren İranlı Sözcü, "Yeni bir savaş çıkması halinde silahlarımız geçmişten tamamen farklı olacaktır. Bu farklılık, savaş başlıklarının nesli, isabet hassasiyeti, füzelerin menzili veya diğer alanlarda görülebilecektir." dedi.

"İRAN'IN SİLAHLARI HER GEÇEN GÜN DAHA YIKICI HALE GETİRİLİYOR"

Muhibbi, İran'ın silah üretimi ve geliştirilmesi konusunda herhangi bir duraksama yaşamadığını, ülkesine ait askeri silahların her geçen gün daha hassas, daha yıkıcı ve teknolojik açıdan daha gelişmiş hale getirildiğini savundu.

Kaynak: AA
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