Niğde'de Yeni Adli Yıl Törenle Açıldı

Niğde'de 2025-2026 adli yılı düzenlenen törenle açılırken, Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk; "Hukuk fakültelerinin plansızca açılmasının mesleğin geleceğini tehdit ediyor" dedi.

Tören kapsamında Niğde Barosu tarafından Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, adaletin yalnızca mahkemelerin değil toplumun ortak vicdanı olduğunu vurgulayarak, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi. Konuşmasında yargının bağımsızlığına, savunma özgürlüğüne ve hukuk devletinin temel ilkelerine dikkat çeken Öztürk, "Yeni adli yıla, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma temsilcileri olarak mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının hayati önemini, kamuoyuna hatırlatma sorumluluğu ile başlıyor ve yeni adli yılın milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yürütmenin yargı süreçlerine müdahalesi, mahkeme kararlarının uygulanmaması ve keyfi tutuklamalar, vatandaşların hukuka güvenini sarsmaktadır. Tutuklama tedbiri adeta bir ceza aracına dönüştürülmüştür" dedi.

Avukatların ekonomik şartlarının da mesleğin işlevselliğini olumsuz etkilediğini kaydeden Öztürk, hukuk fakültelerinin plansızca açılmasının mesleğin geleceğini tehdit ettiğini ve 2025-2029 Yargı Reformu Stratejisi'nde avukatlara yönelik öngörülen düzenlemelerin hayati önem taşıdığını vurguladı. Yeni adli yılın, bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı ve tüm toplumun adaletle buluştuğu bir yıl olması temennisinde bulunan Öztürk, "Bizler, bağımsız savunmayı, meslek örgütlerimizin özerkliğini ve hukukun üstünlüğünü koruma kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Yeni adli yıl, yalnızca yargının kurucu unsurları olan avukat, hakim ve savcıların değil, bütün vatandaşlarımızın adalet mücadelesinin yılı olmalıdır. Yeni adli yılın bağımsız yargının güçlendiği, baroların özerkliğinin güvence altına alındığı, yargı mensuplarının ve toplumun tüm kesimlerinin adaletle buluştuğu bir yıl olmasını temenni ederken sizlere de başarılar diliyor ve edebiyete irtihal eden meslektaşlarımı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE