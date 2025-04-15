Niğde'de Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 12 Gözaltı

Niğde'deki uyuşturucu tacirlerine operasyon: 12 gözaltı

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve 10 adet fişek ile dört adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Adli işlemlerin ardından 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Öte yandan 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' ile 'uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma' suçlarından arama kaydı bulunan 3 kişi de ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.