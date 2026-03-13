Niğde'de şehit kabirlerine anlamlı ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda şehitlerin kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik Türkiye genelinde yürütülen çalışma kapsamında Niğde'de anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi.

81 ili kapsayan çalışma çerçevesinde şehit mezarlarının bakım ve temizlik işlemleri yürütülürken, kabirlerin mevcut durumlarının kayıt altına alındığı bildirildi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler, kurum personeli ile koruma ve bakım altındaki çocuklar katıldı. Ziyaret kapsamında şehitlerin kabirlerinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılırken program dualarla devam etti.

Programda ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, "Şehitlerimiz bu toprakları vatan kılan en yüce değerler. Al bayrağa rengini veren kahramanlara duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak ülke genelinde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışmasının başlatıldı.Biz de şehit mezarlarının bakım ve temizlik işlemlerini yürütülürken, kabirlerin mevcut durumlarının kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Özellikle çocukların katılımı ile şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir farkındalık çalışması olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı