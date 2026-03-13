Haberler

Niğde'de şehit kabirlerine anlamlı ziyaret

Niğde'de şehit kabirlerine anlamlı ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda şehitlerin kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik Türkiye genelinde yürütülen çalışma kapsamında Niğde'de anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda şehitlerin kabirlerinin bakım, onarım ve temizliğine yönelik Türkiye genelinde yürütülen çalışma kapsamında Niğde'de anlamlı bir ziyaret programı gerçekleştirildi.

81 ili kapsayan çalışma çerçevesinde şehit mezarlarının bakım ve temizlik işlemleri yürütülürken, kabirlerin mevcut durumlarının kayıt altına alındığı bildirildi. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nurettin Kesler, kurum personeli ile koruma ve bakım altındaki çocuklar katıldı. Ziyaret kapsamında şehitlerin kabirlerinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılırken program dualarla devam etti.

Programda ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, "Şehitlerimiz bu toprakları vatan kılan en yüce değerler. Al bayrağa rengini veren kahramanlara duyduğumuz minnetin bir göstergesi olarak ülke genelinde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışmasının başlatıldı.Biz de şehit mezarlarının bakım ve temizlik işlemlerini yürütülürken, kabirlerin mevcut durumlarının kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Özellikle çocukların katılımı ile şehitlerin aziz hatırasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir farkındalık çalışması olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü

Gözünü İran'a çeviren Trump'a Irak'ta şok! ABD'ye 4 tabut daha gitti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

Ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak

Edirne'de 2 saniyelik maç oynanacak!
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...