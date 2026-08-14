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Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı

Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil için geldikleri Akvaryum Koyu’nda havanın kararmasının ardından dönüş yolunu kaybedip, dik ve ormanlık arazide mahsur kalan 5 arkadaş, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tatil için geldikleri Akvaryum Koyu'nda havanın kararmasının ardından dönüş yolunu kaybedip, dik ve ormanlık arazide mahsur kalan 5 arkadaş, ekiplerin 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu'nda meydana geldi. Denize giren ve akşam saatlerinde dönüşe geçen 5 arkadaş, havanın kararmasıyla birlikte yolu kaybetti. Dik yamaçtaki ormanlık ve çalılık alanda mahsur kalan gençlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik, SAR Arama Kurtarma ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri sevk edildi.

Karadan ve denizden başlatılan, sarp ve kayalık araziyi aşarak zorlu doğa koşullarına rağmen ekipler, yaklaşık 3 saatin ardından mahsur kalan 5 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan 5 genç, güvenli bir şekilde bölgeden tahliye edilerek, Bitez Limanı'na getirildi. Burada yapılan kontrollerinde de sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

Ekiplere teşekkür eden Kutay Tacal, "Akvaryum Koyu'na yüzmeye gittik. Sonrasında farklı bir yoldan gitme kararı aldık, bu yanlış oldu. Şarjlarımız çok azdı fenerimizde olmadığı için hava kararınca geri dönüşümüzü bulamadık, kaybolduk. Ekipler çok yardımcı oldu, bizi çok iyi şekilde yönettiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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