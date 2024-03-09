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Niğde'de 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi

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Niğde'de çocuklara eğlenirken öğrenmenin yanı sıra çocuk hakları ve sorumlulukları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi. Yarışmada 51 takım 204 yarışmacı derece alabilmek için mücadele etti.

Niğde'de çocuklara eğlenirken öğrenmenin yanı sıra çocuk hakları ve sorumlulukları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada 51 takım 204 yarışmacı derece alabilmek için mücadele etti. 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması'nda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik çocuklara verilen sosyal hakların birer lütuf değil, sorumluluk ve ödev olduğunu vurguladı. Vali Çelik; "Çocuk hakları; hem kanunen, hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklarının bütünüdür. Bizler çocuklarımızın bu haklarını korumakla görevli, onlara karşı bu ödevimizi gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Unutmayınız ki; her hakkın bir karşılığı, her özgürlüğün de bir sorumluluğu vardır. Bugün burada, sadece bir yarışma için değil, aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak için bir aradasınız. İlimizde ilki gerçekleştirilen 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması', bir yarışmanın yanı sıra çok daha derin bir amaçları ihtiva eden olan bir etkinliktir. Burada amacımız çocuklarımızın sahip olduğu haklar ile birlikte aynı zamanda sorumluluklarını da kavramalarına katkı sağlayacaktır. Bu yarışmayı düzenlerken amacımız, sadece sizleri bir araya getirmek değil, aynı zamanda birer farkındalık elçisi olarak yetiştirmektir. Her bir puzzle parçası birleştiğinde, sadece bir resim ortaya çıkmayacak; aynı zamanda çocuk haklarına ve sorumluluklarına dair ortak bir anlayış da şekillenecektir" diye konuştu. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise etkinliğin amacını açıkladı. Zeybek; "Bugün burada yapacağımız puzzle yarışması, çocuklarımızın hem hakları hem de sorumlulukları konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. Puzzle parçalarının bir araya getirilmesi, her bir parçanın önemli olduğunu anlamak ve bu parçaların bir bütünü oluşturmak için çalışmak anlamına gelir. Bu noktada, çocukların toplumda birer parça olduklarını ve katkılarının değerli olduğunu anlamaları çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Çocuklar adına konuşma yapan Zeynep Serttaş ise Çocuk Hak ve Özgürlükleri ile ilgili metni katılımcılara okudu.

204 kişinin mücadele ettiği yarışmada ilk 3'e giren takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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