Niğde'de Halk Ekmek Kuyruğunda Bekleyen Vatandaş; "65 Yaşındayım Böyle Kuyruk Görmedim "

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de vatandaşlar, ekmeğe gelen zammın ardından daha ucuz alabilmek için Niğde Belediyesi'nin Halk Ekmek büfesinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bir vatandaş, "Ben 65 yaşındayım böyle ekmek kuyruğu görmedim" dedi.

Niğde'de fırınlarda ekmek fiyatı 3,5 lira oldu. Halk Ekmek'te ekmeği 1,75 TL'den satan Niğde Belediyesi, ağustos ayına kadar zam yapmayacağını açıkladı.

Vatandaşlar ise ekmeği daha ucuza alabilmek için Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ekmek kuyruğunda bekleyen bir vatandaş, "Ucuz olduğu için ben her gün buraya geliyorum" dedi. Bir başka Niğdeli ise "Vakit buldukça geliyorum. Ne düşünelim, milletin halini görüyoruz. Ucuz diye ekmek kuyruğunda saatlerce bekliyoruz. Daha düşünecek bir şey var mı?" diye konuştu.

Bir vatandaş, "10'dan beri bekliyorum burada. Her gün geliyorum. Bir de dövüş oluyor burada ekmek sırasında, sıraya girmiyorlar. Ekmek yetmiyor" dedi.

65 yaşında olduğunu belirten bir Niğdeli ise, "2 saat bekliyoruz o da ekmeğin gelmesine bağlı. Böyle bir şey görmedik ki 65 yaşındayım daha ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ekmek yetmezse dönüyoruz. Tabi artmasını istiyoruz. 3,5 TL valla pahalı bizim gibi vatandaşlara, 8 tane 10 tane ekmek alanlar var" diye konuştu.

ANKA / Yerel