Niğde'de AKP'li Meclis Üyesi İtiraz Etti, Belediye Başkan Yardımcısının Kızının Belediyeye Alınması Reddedildi

NİĞDE (ANKA) - ENES CAN ÖZMEN

Niğde Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Ağadayı'nın kızının belediyeye sözleşmeli avukat olarak alınması önerisi AKP'li Meclis Üyesi Mustafa Giray'ın "Kişiye özel ve kanuna aykırı' diyerek itiraz etmesi üzerine oy çokluğuyla reddedildi. Oylamada, bazı AKP ve MHP'li üyeler de muhalefetle birlikte hareket etti.

Niğde Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Ağadayı'nın Bilge Ağadayı'nın sözleşmeli avukat olarak belediyeye alınması önerisi de görüşüldü. Öneriye itiraz eden AKP'li Meclis Üyesi Mustafa Giray, şöyle konuştu:

"KİŞİYE ÖZEL İHTİSAS YAPILMIŞ OLUYOR"

"Belediye Kanunu'nda, belediyede kadrolu avukat varsa kısmi zamanlı sözleşmeli avukat alınamaz diye bir madde var. Yani bir Sayıştay denetiminde de bununla alakalı ödenecek ücrette meclis üyelerine zimmet çıkabilir. Mevcutta da kadroda iki tane avukat var, ayrıyeten iki tane de kısmı sözleşmeli avukat var. Kadrolu avukat varsa kısmi sözleşmeli avukat alınamaz. Hizmet sözleşmeli de avukat alınamaz. Şu anda 2 tane avukat var, 5-6 senedir görevi devam ediyor. Yani kısmi zamanlı da alınsa sözleşmeli de almış olsa 31 Aralık son tarihtir. Her sene sözleşmenin tazelenmesi gerekir, dolayısıyla yani kanunda da kısmi sözleşmeli mi değil mi diye bir şey yok. Bu kısmi zamanlı avukat pozisyonunda olmuş oluyor. Burada kısmi sözleşmeli çalışan avukatları durumu da muallak burada kişiye özel bir ihtisas yapılıyor bu ayrı bir şey zaten. Burada kişiye özel ihtisas yapılmış oluyor alınan kişi Rasim Ağadayı'nın kızı."

"İSİMLERE TAKILMAYA GEREK YOK"

Bu eleştiri üzerine Niğde Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Emrah Özdemir, şu karşılığı verdi:

"Mustafa Ağabey sadece kişiye takıldı alan kişi kim alınan kişi kim? Annesi, babası bizi ilgilendirmez sonuç olarak. Ben şahsi olarak belediyede çalışan herkesi sevmek zorunda değil, belediye de çalışan herkese yakın olmak zorunda da değil. Sonuçta avukat ihtiyacı var demiş arkadaşlar. Arkadaşlar yoğun olduklarını belirttikleri için bir tane alınacaktı. Bir kişi seçilmiş alınmış, o olmazsa başka birisi olurdu çok fazla isimlere takılmaya gerek yok."

"KİŞİYE ÖZEL VE KANUN AYKIRI"

AKP'li üye Giray ise, "İsim meselesi değil, ama kişiye özel kadro ihsası olmuş. Şu anda kişiye özel ve kanuna da bence aykırı" diye konuştu.

Yapılan tartışmaların ardından Belediye Meclisi gündemindeki "belediyenin boş bulunan avukat kadrosu karşılığında 1 adet avukat ile 31.12.2022 tarihine kadar sözleşme yapılması, çalışma süresi ve ücretinin belirlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması" maddesinin oylaması yapıldı. Söz konusu madde, AKP'li 2, MHP'li 5, İYİ Partili 4 ve CHP'li 4 üyenin oyuyla reddedildi.